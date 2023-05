亞裔美國婦女聯盟 年度籌款宴會在費城成功舉行

當晚參加籌款宴會的獲獎學生及各界嘉賓合影。前排右1、2為葉馬銀愛、AAWC主席胡惠霞

亞裔 美國婦女聯盟 (Asian American Women‘s Coalition,下簡稱AAWC) 日前舉行第 36 屆年度籌款晚宴,超過 260 位各界嘉賓參加,晚宴取得巨大成功。AAWC是一個多元文化組織,其宗旨是通過領導和相互支持促進亞裔美國婦女的利益。 AAWC 由葉馬銀愛( Cecilia Moy Yep)和陳愛逹法官( Ida Chen )於 1987 年創立,為亞裔社區組織活動,同時與其他機構合作,就亞裔美國人社區感興趣的問題提供支援並融入主流社會。

1995 年,AAWC 設立了葉馬銀愛獎學金基金,以幫助來自各種文化背景、經濟有困難的亞裔美國女高中生,在他們學業領域取得進步。 獎學金獲得者是根據學業成績、經濟需求和社區服務來決定, 每年都會頒發不同金額的多項獎學金,甚至在 COVID-19 大流行期間也未間斷。2020 年到 2022 年,共頒發了 95 項獎學金。 2023 年,將頒發 20個價值 55,000 美元的獎學金。 經過三年的虛擬網路宴會,從 1996 年到 2023 年,AAWC 已經為 344 名亞裔美國女高中畢業生提供了價值超過 85 萬美元的獎學金援助。

AAWC 成員通過提供網路和就業 機會,提高公眾對多樣性的認識以及賦予女性成為社區成功領導者的權力來改善亞裔美國女性的生活。 縱觀其歷史,AAWC 率先推出了其標誌性的研討會系列-SMARTIES 計畫,這些計畫涵蓋了 COVID-19 的防備、個人健康、移民 問題、金融知識、大學準備等等,今年的年會已在3月4日舉行,年會主題是“ What SMARTIES Do in 2023: Moving Forward & Unstoppable”,超過 150 名參與者參加。

在贊助商、各界朋友和支持者的慷慨贊助下,AAWC將致力於通過學習發展、網路和獎學金等各種方式,繼續為亞裔美國人社區提供服務,讓亞裔學生得到更廣闊的學習機會,以促進領導力及慈善事業【圖文報導:彭林】