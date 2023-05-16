石棉建材恐致癌 費城第6校關閉

環保署(EPA)法規要求各學校檢查是否有石棉建材損壞，因暴露於石棉恐引起嚴重的肺部疾病和癌症。最新報導指出，位於費城 南部地區的特許學校Universal Vare今年將關閉使用，而這已是費城學區 本學年第六所因石棉問題而關閉的學校。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，Universal Vare在例行檢查中發現損壞及石棉暴露後關閉。該校執行長妮克森(Penny Nixon)表示之後又發現更多石棉，主要是在天花板磁磚和管道系統上方，學校全力制定維修、清潔和空氣品質測試計畫，才能確定何時重新開放。

妮克森稱，她知道這對該校學生、教職員工和家庭來說是艱難的時期，但感謝大家的耐心和理解，同時讓費城教育局 繼續解決多所學校的環境問題。

據維基百科，Universal Vare的建築建於1922年至1924年間，已有百年歷史，更於1988年入選「國家史蹟名錄」(National Register of Historic Places)。

費城學區中最先出現石棉問題的是21大樓，於3月21日關閉，本月初重新開放一天又再關閉，因水災使灰泥鬆動掉落，損壞該大樓的兩個樓梯，學生只能視訊上課。

另所C.W. Henry小學則是從4月下旬起關閉，直到空氣採樣測試符合標準後，獲准於下周一重新開放，但藝術和舞蹈教室要等含鉛油漆情況穩定後才能使用。其他關閉的學校還有法蘭克福高中(Frankford High)、米契爾小學(Mitchell Elementary)、Mastery Charter's Simon Gratz高中。