匹茲堡猶太堂命案兇手 法官或判死刑

匹茲堡「生命之樹」猶太會堂2018年發生造成11人死亡的大規模槍擊案。圖為兇手鮑爾斯可能被判處死刑。(美聯社)

2018年在匹茲堡「生命之樹」猶太會堂屠殺11人的兇手鮑爾 斯(Robert Bowers)想逃避死刑的辯護3日再遭挫折，法官可如檢方要求，判他死刑。

鮑爾斯的辯護律師挑戰檢方求處死刑，說檢方的理由「太過武斷」，但匹茲堡聯邦地區法院檢察官 柯爾維爾(Robert Colville)裁決說，辯方「完全無法提出任何根據，讓法院結論說，政府(檢方)針對本案太過武斷地尋求死刑。」

為2018年10月27日鮑爾斯的犯行，檢方共以63項罪行起訴他，包括11項妨礙信仰自由致人於死，和11項仇恨殺人罪，因為死者都是在教堂中履行宗教自由權的時候被殺。

檢方指出，鮑爾斯在發動攻擊前，在網路論壇就已發表反猶太言論，在犯案現場也這樣。

陪審團選拔的頭七天，檢察官和辯護律師探詢的重點，是候選人對判處被告死刑的見解。籌組陪審團的工作，3日恢復進行。

鮑爾斯的律師想以認罪換取終身監禁，不得假釋，但檢方拒絕，仍要求判處死刑。死刑是多數受害人家屬的立場。被告律師詢問陪審團候選人時，集中問他們對死刑的看法。

被告律師上月提出告訴，說和其他類似案件的被告比起來，司法部 獨對鮑爾斯求處死刑，這種立場缺乏「清晰的、有原則的根據。」柯爾維爾說，被告無法說明他的案子和其他檢方求處死刑的案子之間的差別。

案發時任總統的川普說，兇手應「承受終極代價」，死刑應再度「流行。」中止了17年的死刑，也在川普任內恢復，他在任最後半年，就有13名聯邦監獄死刑犯被處死。