我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

匹茲堡猶太堂命案兇手 法官或判死刑

記者張聲肇／綜合報導
匹茲堡「生命之樹」猶太會堂2018年發生造成11人死亡的大規模槍擊案。圖為兇手鮑爾斯可能被判處死刑。(美聯社)
匹茲堡「生命之樹」猶太會堂2018年發生造成11人死亡的大規模槍擊案。圖為兇手鮑爾斯可能被判處死刑。(美聯社)

2018年在匹茲堡「生命之樹」猶太會堂屠殺11人的兇手鮑爾斯(Robert Bowers)想逃避死刑的辯護3日再遭挫折，法官可如檢方要求，判他死刑。

鮑爾斯的辯護律師挑戰檢方求處死刑，說檢方的理由「太過武斷」，但匹茲堡聯邦地區法院檢察官柯爾維爾(Robert Colville)裁決說，辯方「完全無法提出任何根據，讓法院結論說，政府(檢方)針對本案太過武斷地尋求死刑。」

為2018年10月27日鮑爾斯的犯行，檢方共以63項罪行起訴他，包括11項妨礙信仰自由致人於死，和11項仇恨殺人罪，因為死者都是在教堂中履行宗教自由權的時候被殺。

檢方指出，鮑爾斯在發動攻擊前，在網路論壇就已發表反猶太言論，在犯案現場也這樣。

陪審團選拔的頭七天，檢察官和辯護律師探詢的重點，是候選人對判處被告死刑的見解。籌組陪審團的工作，3日恢復進行。

鮑爾斯的律師想以認罪換取終身監禁，不得假釋，但檢方拒絕，仍要求判處死刑。死刑是多數受害人家屬的立場。被告律師詢問陪審團候選人時，集中問他們對死刑的看法。

被告律師上月提出告訴，說和其他類似案件的被告比起來，司法部獨對鮑爾斯求處死刑，這種立場缺乏「清晰的、有原則的根據。」柯爾維爾說，被告無法說明他的案子和其他檢方求處死刑的案子之間的差別。

案發時任總統的川普說，兇手應「承受終極代價」，死刑應再度「流行。」中止了17年的死刑，也在川普任內恢復，他在任最後半年，就有13名聯邦監獄死刑犯被處死。

拜登2020年競選時說，他會設法終結死刑，但上台迄今，顯然沒什沒動作。司法部以研究及程序為由，暫時停止死刑，但這也無法阻擋所屬檢察官，就鮑爾斯案求處死刑。

匹茲堡「生命之樹」猶太會堂2018年發生造成11人死亡的大規模槍擊案。(美聯社)
匹茲堡「生命之樹」猶太會堂2018年發生造成11人死亡的大規模槍擊案。(美聯社)

鮑爾 檢察官 司法部

上一則

醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低

下一則

換裝電子水表 收到天價帳單 休士頓市府致歉

延伸閱讀

重慶2歲姊弟被拋下15樓慘死 狠心父二審死刑

重慶2歲姊弟被拋下15樓慘死 狠心父二審死刑
卡蜜拉將改稱「王后」 老友觀察：她會安靜發光

卡蜜拉將改稱「王后」 老友觀察：她會安靜發光
奇諾驚傳華人家暴命案 嫌犯已拘押

奇諾驚傳華人家暴命案 嫌犯已拘押
新州40年前性侵命案偵破 兇嫌2年前死於獄中

新州40年前性侵命案偵破 兇嫌2年前死於獄中
無視國際廢死要求 新加坡處決持1公斤大麻囚犯

無視國際廢死要求 新加坡處決持1公斤大麻囚犯
灣區捷運防逃票 砸9000萬換閘機系統

灣區捷運防逃票 砸9000萬換閘機系統

熱門新聞

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠