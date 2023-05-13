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5/20亞裔傳統月大型社區健康日活動　羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務共同舉辦

本報新澤西訊

羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital），羅格斯醫學院（Rutgers Medical School），華人醫療服務（Chinese Medical Program）等健康機構和團體將在今年5月20日為亞裔社區舉辦第二次社區健康日活動，歡迎大家參加。

  五月是亞裔和太平洋島民傳統月，是一個慶祝來自各種不同背景的亞裔美國人的貢獻及反思的特別時刻。目的是紀念這些族裔對美國歷史和文化所作出的貢獻。羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院，新澤西癌症中心（Rutgers Cancer Institute - CINJ），羅伯屋強生新布朗士維克醫院--社區健康推廣計劃（RWJUH- Community Health Promotion Program），蜜豆郡健康辦，華人醫療部，西語裔和印度醫療服務部，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心，全美精神健康聯盟新澤西分部（NAMI New Jersey），家庭健康及生育門診（Family Planning），後新冠支持計劃（Post-COVID Program）以及很多其他健康部門都將參加該活動，並帶來血壓檢查，BMI測試，癌症篩檢調查及健康食品展示，傳統中國舞蹈，兒童遊戲及活動，太極功夫表演，還有Zumba老師和太極老師帶大家一起做康樂運動。此外還有由美東超市，RWJUH醫院和華人醫療服務部及更多部門提供的豐富禮品抽獎，一起為舉辦這次大型健康日提供各種健康篩檢及醫療宣傳活動。

  過去幾年在疫情影響下各種活動都被迫取消，這樣的大型健康日活動並且是專門提供給亞裔社區，而且有衆多講中文的健康機構參與，機會十分難得，希望大家有機會走出家門參加這個豐富多彩，為健康助力的活動。華人醫療服務部非常高興能和醫院的社區健康部門共同組織和舉辦這次的活動，如果有希望參加該活動的健康機構請和華人醫療服務部聯繫，我們將聯繫RWJ醫院幫助您參加該活動。參加活動的機構無任何費用，可以為大家提供抽獎推介服務，或推廣相關健康資訊，但注意不能銷售任何產品。

  活動日期：週六，5月20日 ；時間：11am - 2pm ；地點：Meeting Hall and Parking Lot, Church in Piscataway, 15 Seeley Ave. Piscataway, New Jersey 08854 (Piscataway美東超市 Shopping Plaza 旁邊)

  活動面對公衆免費開放，無需註冊，歡迎您和家人一同來參加。詳情請電RWJUH華人醫療服務部：732-923-6726 鄒興睿，或華人醫療服務部專綫：732-923-5057。

華人 亞裔 醫學

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