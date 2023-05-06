大華超市2023母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕

大華超市東岸副總裁 Andy Chang （右一 ）為獲獎的小朋友頒獎

暮春時節，暖意正濃。衆多獲獎小選手和家人們4/29齊聚大華超市Edison分店，一同見證2023年度大華超市母親節 兒童繪畫比賽的圓滿落幕。頒獎禮現場氛圍歡樂美滿，所有嘉賓和觀衆都為小選手們的才華和孺慕之情而動容。

爲了更好地連結當地社區和顧客，創造更多美好瞬間，大華超市每年都會在母親節到來之前舉辦兒童繪畫比賽，旨在讓更多的孩子發掘、展現他們的繪畫天賦，更好地表達對母親們的愛和感激之情。與往年不同的是，今年新設了德州賽區和東部賽區，加上傳統的南加州 和北加州賽區，四大賽區分別遴選優質作品，這使得獎幾率更高，小朋友們的參賽熱情也由之高漲。今年的主題是“為媽媽設計母親節賀卡”，大華超市從全美總計收到千餘件作品。孩子們發揮創意，淋漓盡致地展現繪畫天賦與技法，對媽媽單純而質樸的愛躍然紙上。

所有參賽作品被分爲兩組，分別爲4至8歲兒童組和9至13嵗少兒組。每個組別分別設置四類獎項：佳作獎（10名）、優勝獎（10名）、特優獎（5名）和特等獎（3名），四大賽區共計224名獲獎者，由大華超市及眾贊助商分別給予不同級別的獎勵方式，以鼓勵孩子們的參賽熱情並感謝家長們對本次活動的熱心支持。

孩子們將自己對母親的愛意和自身的繪畫天賦充分揮灑在張張畫紙上。巧妙地創意、大膽的用色、細膩的筆觸，張張畫作，讓人目不暇給。在小朋友們天馬行空的想像中，媽媽們可以變身超人飛向太空 ，也可以變成仙女徜徉花海。更有的小選手們將手工創意也融到畫作中，將賀卡變成3D畫板。每一幅畫作的背後都是精彩紛呈的故事，讓人在驚嘆孩子們的天賦之時也會爲他們純潔而美好的心靈而動容。

本次比賽評委會表示，“感謝所有參賽選手和家庭對本次大賽的支持和信任。我們驚喜地收到了這麽多精彩紛呈的畫作。每一張獲獎作品都經過評委會細緻的品評，根據創意、畫工、和主題關聯度確定了最終的獲獎名單。每一張畫作都十分精彩，讓人驚嘆於這些孩子們的創意和天分。”

更多關於獲獎作品的資訊已發佈至大華超市官網 www.99ranch.com，歡迎大家關注，瀏覽更多消息。