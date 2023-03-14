涉性騷 賓州眾議員札貝爾宣布辭職

捲入性騷擾醜聞的賓州民主黨籍州眾議員札貝爾，宣布辭去議員職務。(美聯社)

捲入性騷擾 醜聞的賓州民主黨 籍州眾議員札貝爾(Mike Zabel)8日宣布辭去議員職務，3月16日正式生效。

日前有三人聲稱遭他性騷擾，札貝爾仍不為所動，直到共和黨 籍州眾議員艾比．梅傑斯(Abby Majors)公開揭發去年11月在一家酒吧內遭他性騷擾，僅數小時後札貝爾即向民主黨籍眾議院議長喬安娜．麥柯林頓(Joanna McClinton)遞交辭職信。

札貝爾在信中說將辭去議員職務，並專注於家庭及健康。有消息指他上周曾致函給麥柯林頓，說正在尋求住院治療一種疾病。知情人士說，札貝爾一直存在酗酒問題。

麥柯林頓說，札貝爾的辭職決定，對他的家人、他所代表的選民及州眾議會來說，都是最好的選擇。在他辭職後，民主黨在州眾議會仍以101-100 保持多數席位，然而在之後的補選裡，隨時會出現變數。

上星期有關遭札貝爾性騷擾的指控陸續浮出水面後，有十幾名眾議會民主黨人、多名參議會民主黨人、眾議會共和黨領袖及16名眾議會共和黨女議員要求他辭職。但札貝爾發聲明表示不會辭職，只會退出議會內所有委員會職務。

梅傑斯8日在一個有關國際婦女節的記者會上，大爆去年11月在酒吧遭札貝爾鹹豬手非禮，包括撫摸後背，然後跟著她上車。

她說原本打算放過對方因醉酒而做出的不當行為，直到工會「服務業員工國際工會」(Service Employees International Union)的說客安蒂．裴瑞茲(Andi Perez)聲稱，在2019年遭他性騷擾後，梅傑斯也決定站出來。這也成為壓垮札貝爾的最後一根稻草。

上周有三個人在社媒發布札貝爾性騷擾之事，包括裴瑞茲和梅傑斯。此外。札貝爾2018年的競選經理可琳．甘迺迪（Colleen Kennedy）也指責對方在醉酒時，對她和其他人有不當行為。