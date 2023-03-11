我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

絕對香港~悅滿樓 正宗粵菜精緻點心叫好又叫座

本報新澤西訊
悅滿樓以正宗粵菜及精緻茶點聞名。
悅滿樓以正宗粵菜及精緻茶點聞名。

以絕對香港，純正粵菜為主打的悅滿樓海鮮酒家，天天特供游水海鮮，各式山珍海味，鮑參翅肚應有盡有。設有龍鳳堂，承接大型筵席，也適合日常就餐。

  悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理，粵式點心精緻可口，叉燒酥、蛋撻、水晶蝦餃、各式腸粉、香菇燒賣、豉汁鳳爪、蜜汁叉燒包、香滑流沙包、糯米珍珠雞、蠔皇鮮竹卷、臘味糯米飯…這些地道的粵式點心品種繁多，隨叫隨蒸，週末推車點心選擇眾多，吃過的朋友們都感覺味道正宗，嘖嘖稱讚！

  悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。南非吉品遼參鵝掌、阿拉斯加帝皇蟹、特選一級象拔蚌、特級二頭黃花膠、杏汁冰糖燉官燕、金蒜銀絲活帶子、陳皮豆豉殼蠔、香蔥油淋活海蚌、椒鹽焗特大軟殼蟹、豉汁炒生猛刀蜆、豉汁炒花蜆、魚露角椒炒石螺、招牌避風塘大蟹、薑蔥焗龍蝦、各色清蒸游水魚、紅燒海參、聖子皇……光聽這些名字就會讓你垂涎三尺。家常小炒更是花樣繁多，價格公道，深受新州食客們所喜愛。

  悅滿樓海鮮酒家(Dimsum Seafood Restaurant) 位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足，地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600，歡迎來電預定聚餐或酒席。

悅滿樓就餐環境舒適，有寬敞的龍鳳大禮堂，可承接各式婚宴喜慶及商務聚餐。
悅滿樓就餐環境舒適，有寬敞的龍鳳大禮堂，可承接各式婚宴喜慶及商務聚餐。

香港 新州 南非

上一則

黃育羚婦產科醫師專業負責 真誠守護您

下一則

3/18美國泛宇集團 社安金領取策略分析講座

延伸閱讀

唐英年：沒人逼迫誰擔任政協 放棄外國護照是個人選擇

唐英年：沒人逼迫誰擔任政協 放棄外國護照是個人選擇
中國各省市拚經濟 接連赴港招商

中國各省市拚經濟 接連赴港招商
王滬寧見香港政協：讓全世界知道「一國兩制」是好制度

王滬寧見香港政協：讓全世界知道「一國兩制」是好制度
中共政治局常委趙樂際參加港澳團審議 強調一國兩制

中共政治局常委趙樂際參加港澳團審議 強調一國兩制
新州華裔兄弟校園泳池溺水亡…家屬提告學區 求償1億

新州華裔兄弟校園泳池溺水亡…家屬提告學區 求償1億
新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院

新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？