賓州眾議會議長 民主黨羅濟出線

承諾保持獨立的民主黨眾議員羅濟，不但獲得民主黨同僚一致支持，還爭取到16名共和黨人倒戈相挺而成為賓州眾議會議長。（美聯社）

兩黨勢均力敵的態勢下，賓州 眾議會日前議長選舉出現意外結果，承諾將保持獨立的民主黨 候選人，不但獲得民主黨同僚一致支持，還爭取到16名共和黨 人倒戈相挺而勝出。

民主黨籍賓州眾議員羅濟(Mark Rozzi)以115票當選賓州眾議會議長，共和黨對手梅茲格爾(Carl Walker Metzgar)只拿85票。

共和黨在賓州眾議會共有101席，民主黨則有99席。共和黨雖然領先兩席，但最後議長卻落入民主黨手中。羅濟是在投票前最後幾個小時才獲得提名，羅濟當選議長之後則引發媒體質疑接下來州眾議會將如何運作，以及羅濟是否會脫離民主黨。

任期進「六連霸」的羅濟代表雷丁(Reading)區域選區，從政以來主打政見為幫孩童時期曾遭性侵的民眾創造另一次對犯罪者或相關機構提告的機會，因為現行法規有追訴期的時效限制。

2022年11月選舉，賓州眾議會選情激烈，民主黨從原本共和黨掌握席次裡一口氣拿下12席，民主黨與共和黨席次分別為102席對101席。睽違十多年之後，民主黨終於重返賓州眾議會多數黨。

然而，後來一名民主黨籍眾議員過世，另外兩名民主黨籍眾議員則因另有高就而辭去眾議員職務，局面變成民主黨99席，共和黨101席。空缺3席必須等到2月之後才會遞補。

對於媒體詢問接下來眾議會將如何運作、究竟哪一黨才是多數黨等問題，羅濟並未回答。他在議場發表簡短談話時說，接下來將保持獨立，不會加入共和黨團或民主黨團運作，議長辦公室助理團隊將來自兩黨。

民主黨方面說，羅濟的身份還是民主黨員，並不會改登記為無黨籍。不過，共和黨則說，羅濟應該成為真正的獨立人士。眾議會共和黨團發表聲明，稱讚羅濟是史上第一位獨立賓州眾議會議長。