Hublot、Depeche Mode 將搖滾導入精密工藝

Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表,限量100枚。圖/宇舶表提供

英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅,獨特的電音風格、未來感又深邃陰鬱的音樂,融合了新潮、工業、和後龐克等元素,經常探討宗教、政治、愛情和人性等主題,曲風具有極強的情感表達力和震撼力,他們的音樂風格和實驗性質啟發了無數後來的音樂人和樂隊,成為電子音樂史上最具影響力的樂團之一。

隨著Depeche Mode最新專輯《Memento Mori》的推出,樂團自去年起展開全球巡演,透過音樂傳遞活在當下的人生態度,並深刻反思時間的珍貴意義。受到這張專輯的啟發,瑞士製表品牌宇舶表(Hublot)與Depeche Mode攜手推出Spirit of Big Bang Depeche Mode限量版腕表,以濃烈的黑色系與骷髏圖騰為主題,表盤中央的骷髏圖案與沙漏設計巧妙融合,象徵時間的流逝和生命的短暫。小型黑色陶瓷球隨著手腕的擺動而滾動,進一步強調了生命的脆弱和時間的珍貴,將搖滾精神與精密製表工藝推向全新巔峰。

42毫米的Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表,表盤由黑色鍍層藍寶石水晶製成,黑色陶瓷表圈上的金字塔形鉚釘裝飾表盤設計相呼應,展現出濃厚的搖滾風格和強烈的視覺效果。腕表背面刻有 Depeche Mode樂團的標誌「DM」字樣,以及致力於保護和恢復自然環境的全球慈善組織Conservation Collective的標誌,象徵三方將共同合作響應環保。