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Hublot、Depeche Mode 將搖滾導入精密工藝

記者孫曼／綜合報導
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚。圖／宇舶表提供

英國樂團Depeche Mode被譽為電子音樂先驅，獨特的電音風格、未來感又深邃陰鬱的音樂，融合了新潮、工業、和後龐克等元素，經常探討宗教、政治、愛情和人性等主題，曲風具有極強的情感表達力和震撼力，他們的音樂風格和實驗性質啟發了無數後來的音樂人和樂隊，成為電子音樂史上最具影響力的樂團之一。

隨著Depeche Mode最新專輯《Memento Mori》的推出，樂團自去年起展開全球巡演，透過音樂傳遞活在當下的人生態度，並深刻反思時間的珍貴意義。受到這張專輯的啟發，瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）與Depeche Mode攜手推出Spirit of Big Bang Depeche Mode限量版腕表，以濃烈的黑色系與骷髏圖騰為主題，表盤中央的骷髏圖案與沙漏設計巧妙融合，象徵時間的流逝和生命的短暫。小型黑色陶瓷球隨著手腕的擺動而滾動，進一步強調了生命的脆弱和時間的珍貴，將搖滾精神與精密製表工藝推向全新巔峰。

42毫米的Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，表盤由黑色鍍層藍寶石水晶製成，黑色陶瓷表圈上的金字塔形鉚釘裝飾表盤設計相呼應，展現出濃厚的搖滾風格和強烈的視覺效果。腕表背面刻有 Depeche Mode樂團的標誌「DM」字樣，以及致力於保護和恢復自然環境的全球慈善組織Conservation Collective的標誌，象徵三方將共同合作響應環保。

限量腕表搭載獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，並提供兩種表帶：一款為環保複合材質織物表帶，另一款為帶有金字塔形鉚釘裝飾的黑色橡膠表帶。每一款限量版Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表都附有特別包裝，內含Depeche Mode單曲《Wagging Tongue》的10英寸黑膠唱片，為此限量版腕表獨家單曲，粉絲不容錯過。

Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚...
Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表，限量100枚。圖／宇舶表提供
Dave Gahan和Martin Gore配戴Spirit of Big Ba...
Dave Gahan和Martin Gore配戴Spirit of Big Bang Depeche Mode腕表。圖／宇舶表提供

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