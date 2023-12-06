臭味狂飄 注意浴廁4物品 毛巾應晾乾避免皮膚炎

居家浴室盡量避免擺放不必要的物品，並保持清潔。（本報資料照片）

每個人在家中，最常使用的空間就是浴室廁所，但是即使再努力打掃，浴室的空氣中還是有一股難以言喻的氣味存在。其實在家中的浴室，建議別放4件東西，看似不要緊，但放錯地方，浴室就會變得又臭又髒，還影響運勢。

1、植栽 密閉空間不宜放

如果家中浴室的陽光並非相當充足，千萬別放植栽。(Getty Images)

有些人認為浴室裡有異味、空氣中有瀰漫著怪味道。所以放置一些綠色植物，想藉由植物的光合作用來淨化一下浴室的空氣。但不是所有人的家裡浴室都非常的通風，通常有異味都是因為通風不足、沒有對外窗等。如果此時再放綠色植栽，根本無法行光合作用，放久了植物變枯黃，本來健康的植物，生命就這樣被了結在浴室當中，所以建議大家，如果家中浴室的陽光並非相當充足，千萬別放植栽。

2、垃圾桶 應該每天清理

浴室裡的異味，還有一部分是來自馬桶邊的垃圾桶。家庭中浴室垃圾桶，不一定每天都會倒，所以浴室就會產生異味，且時間越久異味越重，也滋生細菌。在這建議大家，可以放一個小垃圾袋即可，並且每天清潔。尤其夏天到了，這些異味因為氣溫升高加速異味的產生、滋生細菌，浴室要不臭也難。

3、毛巾 容易潮濕生細菌

毛巾若放在潮濕的環境中會發臭，拿來擦臉、擦身體，就容易導致皮膚發炎。(本報資料照片)

家裡的浴室都會安裝毛巾掛桿。但用久之後的毛巾，其實會附著許多細菌，一直放在潮濕的環境中，就容易讓毛巾發臭，如果拿來擦臉、擦身體，易導致皮膚發炎、長痘痘。建議擦身體的毛巾，使用完畢後，就立即拿去陽台外曬著，沒有陽台的人也可以放置外面空間，趁著冷氣也開著，讓毛巾快乾；擦臉的毛巾，可以選擇一次性的毛巾，不僅乾淨，不容易滋生細菌，用完還能拿來擦地板、灰塵，可說是一巾多用途，一次性毛巾就不會有皮膚發炎長痘痘的問題出現。

4、馬桶刷 用後清潔乾淨

用過的馬桶刷，應當每次都要清潔乾淨，以免汙垢殘留在刷子滋生細菌。(本報資料照片)

馬桶刷是家中必備的清潔用具。許多人為了方便，都會直接放置浴室的某個角落，但用完的馬桶刷，理當每次都要清潔乾淨，以免汙垢殘留在刷子上滋生細菌並出現異味。另外也可考慮使用一次性的馬桶刷，可以替換刷頭，建議大家可以使用。