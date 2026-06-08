我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

PIAGET玩轉色彩藝術 全智賢亮麗現身

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Swinging Pebbles系列18K白金彼得石鑽石墜表。圖／伯爵提供
Swinging Pebbles系列18K白金彼得石鑽石墜表。圖／伯爵提供

南韓女星全智賢前不久現身2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，鑑賞瑞士頂級珠寶暨腕表品牌伯爵（PIAGET）發表的新作，瞬間成為現場話題焦點。伯爵今年主題定調「色彩的藝術」（Art of Color），經典作品透過彩色寶石的繽紛演繹，呈現多樣豐富的精彩新貌，每年持續創新至今，已有多達50種寶石的運用。

Swinging Pebbles：當鵝卵石化為曼舞的時間藝術

伯爵今年最令人驚豔的一款項鍊鍊墜表，是以1969年問世的手鐲表與長項鍊表為靈感，全新推出的Swinging Pebbles，三款設計分別以虎眼石、綠色蛇紋石與彼得石雕琢而成。

精選色澤紋理別致華麗的寶石後，需經工匠悉心打磨、掏空、裝載自製355P石英機芯後再重新閉合，形成圓潤且天然的鵝卵石輪廓，懸掛在以手工編織金絲而成的扭鎖金質鍊條上，流暢地擺動讓人想起1974年經典的不對稱設計Kimono懷表。為能展現簡潔純粹的外觀線條，品牌更特意將表冠隱藏起來。

裝飾寶石：跨越時空的色彩語言與態度

●自1963年起，伯爵便果敢地將青金石、土耳其石、孔雀石與虎眼石引入表盤。今年的展場上，以知名普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）為名的系列，一舉推出了四款全新設計。表殼首度採用裝飾巴黎釘紋（Clou de Paris）的玫瑰金，每一枚表殼上的鉚釘都有多達500個手工拋光切面，青金石、牛眼石、古銅輝石面盤，後者表圈上更精心配襯長型切割美鑽。

因韓流巨星權志龍（G-Dragon）配戴而爆紅的小尺寸SIXTIE系列也迎來彩色新作，29毫米的玫瑰金表殼搭配深藍色石英面盤及同色鱷魚皮表帶，運動風格的36毫米Piaget Polo以及Andy Warhol系列也都有款式運用到這種淺藍色調華麗紋理的寶石。

運動風Polo對表

●Piaget Polo Signature系列今年推出大小尺寸相對應的對表，表盤採用經典款的亮澤橫向圓模條紋「Gadroons」。42毫米提供精鋼與玫瑰金的款式，分別可搭配表帶或鍊帶，專為小巧手腕推出的36毫米亦都有相對應的款式，同時提供表圈鑲鑽的選擇。而在PIAGET Polo 79系列更在橫向圓模條紋之外採用少見的方納石表盤，是品牌首度在當代系列中使用方納石，其深邃且得天獨厚的紋理，與拋光打磨的18K白金條紋交相輝映。

PIAGET Polo Signature系列42毫米與36毫米伯爵藍色面盤腕表...
PIAGET Polo Signature系列42毫米與36毫米伯爵藍色面盤腕表展現當代對表設計語彙。圖／伯爵提供

Swinging Pebbles系列18K黃金虎眼石鑽石墜表。圖／伯爵提供
Swinging Pebbles系列18K黃金虎眼石鑽石墜表。圖／伯爵提供

PIAGET品牌大使、南韓女星全智賢到訪日內瓦表展。圖／伯爵提供
PIAGET品牌大使、南韓女星全智賢到訪日內瓦表展。圖／伯爵提供

PIAGET Polo Signature系列36毫米日期顯示自動上鍊鑽石腕表。...
PIAGET Polo Signature系列36毫米日期顯示自動上鍊鑽石腕表。圖／伯爵提供

PIAGET Polo 79系列18K白金方鈉石自動上鍊超薄腕表。圖／伯爵提供
PIAGET Polo 79系列18K白金方鈉石自動上鍊超薄腕表。圖／伯爵提供

PIAGET品牌大使、人氣泰星Apo（Nattawin Wattanagitip...
PIAGET品牌大使、人氣泰星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）到訪日內瓦表展。圖／伯爵提供

Andy Warhol系列18K玫瑰金古銅輝石面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供
Andy Warhol系列18K玫瑰金古銅輝石面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

Andy Warhol系列18K玫瑰金藍石英面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供
Andy Warhol系列18K玫瑰金藍石英面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

PIAGET Polo Signature系列42毫米銀灰色日期顯示自動上鍊腕表...
PIAGET Polo Signature系列42毫米銀灰色日期顯示自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

南韓 全智賢 瑞士

上一則

黃仁勳訪韓掀轟動 台粉狂喊「爸爸」 親生女兒站一旁反應曝光

延伸閱讀

BVLGARI Tubogas新包宛如珠寶藝術品

BVLGARI Tubogas新包宛如珠寶藝術品
MIKIMOTO珍珠巧玩創意 迪麗熱巴盡顯優雅

MIKIMOTO珍珠巧玩創意 迪麗熱巴盡顯優雅
Cartier EN ÉQUILIBRE頂級珠寶

Cartier EN ÉQUILIBRE頂級珠寶
CHANEL 毛毛蟲與蝴蝶 日與夜魔幻共舞

CHANEL 毛毛蟲與蝴蝶 日與夜魔幻共舞

熱門新聞

4生肖天生具備踏實、善良、正直與豁達等特質，雖然前半生未必一路順遂，但能在40歲後逐漸開花結果，迎來更安穩充實的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

屬牛不做虧心事苦盡甘來 四生肖中年後沒大煩惱

2026-06-03 00:25
三星座從小就是人氣王。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jose Ortega）

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

2026-06-06 00:25
專家建議選購牛肉時不要只看包裝上的標籤，還要自己觀察油花，或根據自己想要的口味、口感等選擇。牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

2026-06-02 20:25
理財規劃師提醒，退休金主要是讓自己安心生活，守住金錢界線才能維繫良好的親子關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

2026-06-04 21:25
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

2026-06-01 19:35
四星座嘴硬心軟，在戀愛中容易受委屈。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Keenan Constance ）

4星座「嘴硬心軟」易受委屈 巨蟹把難過藏心裡、他默默付出最專一

2026-06-01 00:25

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃