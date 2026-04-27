OMEGA傳奇計時再續 精準挑戰人類極限

首次於2010年溫哥華冬奧啟用的Snowgate起跑技術，確保高山滑雪賽事每位選手皆在相同角度的閘門啟動計時。圖／OMEGA提供

隨著米蘭地標大教堂廣場的倒數計時鐘展開為期的一年倒數開始，全球焦點的冬季奧運會日前於2026年米蘭科爾蒂納（Milano Cortina）登場。身為奧林匹克運動會最長久的合作夥伴，瑞士 頂級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）第32度擔任官方計時重任，這也是歐米茄冬季賽事計時的第90周年。

為了在此次共116場賽事中為全球選手精確記錄每一分秒的奪金瞬間，OMEGA不僅運用最新AI技術，更推出一系列融合冬季運動美學與極致製表工藝的紀念腕表。奧運期間，坐落於米蘭精華地帶的歐米茄展館（OMEGA Pavilion）也正式對外開放；包括好萊塢 巨星喬治克隆尼（George Clooney）與南韓人氣演員朴寶劍在內的品牌大使也親臨米蘭，為首度現身冬奧 的OMEGA House揭開序幕。

從手提箱秒表到AI計時

OMEGA自1932年洛杉磯奧運會開始擔任奧運官方時計，當時僅由一位鐘表師帶著一只裝滿秒表的手提箱出發，便開啟了這段傳奇的計時之旅。而品牌首次為冬季奧運會計時，則是在1936年的德國加米許帕騰基興，當時動用了27只秒表為各項比賽手動計時。

90多年來，OMEGA不斷推動運動計時技術的革命。1948年首度導入光電感應技術取代人眼判定；1956年於科爾蒂納冬奧引入高山滑雪起跑閘門；1964年透過「Omegascope」技術首度將比賽時間顯示於電視畫面中；到了1992年，精確至千分之一秒的Scan'O'Vision終點攝影系統以及2006年的可穿戴計時技術，更將準確度推向新高峰。

在2026年的賽場上，OMEGA將運用多項尖端新技術，持續引領2018年平昌冬奧展開的「數據敘事」新時代。最受矚目的是在巴黎奧運首度亮相的全新升級版Scan'O'Vision ULTIMATE終點攝影系統，能於終點線每秒拍攝多達40,000張影像，確保裁判能以最快速度判定結果。此外，自2022年北京冬奧開始推動的電腦視覺技術與AI的深度結合也將擴展至更多運動項目：跳台滑雪和大跳台賽事上，OMEGA研發了無需感測器的「跳躍分析」技術，利用高速攝影機捕捉選手的跳躍軌跡；而在雪橇賽事中，OMEGA更將首度推出「虛擬終點攝影影像」，讓觀眾能直觀看見各隊通過終點時的微小差距。

紀念腕表致敬奧運競技

為了紀念品牌與冬奧長達90年的深厚連結，海馬系列37毫米Milano Cortina 2026限量腕表以1956年OMEGA為科爾蒂納奧運推出的首款18K黃金紀念表為靈感，表殼採用品牌專屬的18K Moonshine™金打造，搭配鑲飾立體18K Moonshine™金時標與指針的純淨白色大明火琺瑯表盤。拋光表背壓印有Milano Cortina 2026官方徽章，搭載METAS認證的8807同軸擒縱大師天文台機芯，獨特的六角形表冠為特色與原版海馬奧運腕表相呼應。

OMEGA亦同步推出另外三款各具特色的紀念時計。43.5毫米海馬潛水300米紀念腕表的表殼結合白色陶瓷與5級鈦金屬，白色陶瓷表盤裝飾雷射雕刻的冰霜質感，並搭配一體式白色橡膠表帶，呼應冬奧的純淨色彩。超霸系列38毫米全拋光不鏽鋼紀念腕表以藍色為基調，白色亮漆表盤覆以如指尖劃過冰面的痕跡紋理，其靈感源自冬奧標誌中的「26」字樣造型。最後，針對帕奧推出的超霸系列38毫米精鋼款，特色在於表背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕，以及中央秒針以象徵賽會標誌色彩的紅、藍、綠三色漸層製作，與前兩款奧運紀念表的漸層藍色秒針和官方徽章細節不同。

數位展館體驗極限運動

為能讓更多人了解歐米茄如何與運動員共創人類極限紀錄，賽事期間品牌於米蘭核心地段San Babila區域開設OMEGA展館，將專業計時科技轉化為趣味互動體驗的動感空間。除了透過歷史影像回顧94年來的奧運里程碑，還能親自坐進真實的奧林匹克雪車，透過VR虛擬實境技術感受時速百公里的競技震撼。

展館內設有多項數位互動裝置：訪客可以站在模擬自由式滑雪跳台前拍攝由AI生成的極限運動紀念照；花式滑冰專區則能深入了解選手跳躍背後的複雜數據分析。館內更公開展示了現役的計時尖端設備，包括鮮紅色的電子發令槍與最新的Scan'O'Vision ULTIMATE攝影機。

喬治克隆尼、朴寶劍

閃耀OMEGA House

期間內，歐米茄也將其著名的OMEGA House首度帶到了冬奧舞台，選址米蘭著名地標維托里奧艾曼紐二世拱廊街內的Ristorante Cracco餐廳。日前舉辦的開幕晚宴上，擔任OMEGA大使已近20年的影帝喬治克隆尼、韓劇男神朴寶劍等多位嘉賓都特地出席。

由歐米茄品牌之友、國際知名主廚Carlo Cracco所經營的Ristorante Cracco化身期間限定的私人社交空間。位於一樓的咖啡空間轉化為「OMEGA Café by Cracco 」，由Café Cracco團隊提供融入歐米茄品牌元素的限定服務；二樓與三樓則成為會員專屬的奧運冬季運動會休憩空間，作為餐飲、休憩、欣賞轉播與主題活動的絕佳據點。

OMEGA海馬潛水300米Milano Cortina 2026限定腕表，海馬潛水300米系列，43.5毫米白色陶瓷鈦金屬表殼配橡膠表帶。圖／OMEGA提供

OMEGA品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／OMEGA提供

競速滑冰終點線的小紅盒即為光電感應器。當選手刀刃通過終點時，光束被中斷，計時隨即停止，確保勝利瞬間的絕對精準。圖／OMEGA提供

OMEGA超霸38 Milano Cortina 2026限定腕表，超霸系列38毫米不鏽鋼表殼配不鏽鋼表鍊。圖／OMEGA提供

OMEGA米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA 2026 37毫米同軸擒縱大師天文台腕表。圖／OMEGA提供

OMEGA展館於米蘭冬奧期間正式揭幕。圖／OMEGA提供

競速滑冰項目與計時版。圖／OMEGA提供