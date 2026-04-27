我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

台灣國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年

OMEGA傳奇計時再續 精準挑戰人類極限

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
首次於2010年溫哥華冬奧啟用的Snowgate起跑技術，確保高山滑雪賽事每位選...
首次於2010年溫哥華冬奧啟用的Snowgate起跑技術，確保高山滑雪賽事每位選手皆在相同角度的閘門啟動計時。圖／OMEGA提供

隨著米蘭地標大教堂廣場的倒數計時鐘展開為期的一年倒數開始，全球焦點的冬季奧運會日前於2026年米蘭科爾蒂納（Milano Cortina）登場。身為奧林匹克運動會最長久的合作夥伴，瑞士頂級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）第32度擔任官方計時重任，這也是歐米茄冬季賽事計時的第90周年。

為了在此次共116場賽事中為全球選手精確記錄每一分秒的奪金瞬間，OMEGA不僅運用最新AI技術，更推出一系列融合冬季運動美學與極致製表工藝的紀念腕表。奧運期間，坐落於米蘭精華地帶的歐米茄展館（OMEGA Pavilion）也正式對外開放；包括好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）與南韓人氣演員朴寶劍在內的品牌大使也親臨米蘭，為首度現身冬奧的OMEGA House揭開序幕。

從手提箱秒表到AI計時

OMEGA自1932年洛杉磯奧運會開始擔任奧運官方時計，當時僅由一位鐘表師帶著一只裝滿秒表的手提箱出發，便開啟了這段傳奇的計時之旅。而品牌首次為冬季奧運會計時，則是在1936年的德國加米許帕騰基興，當時動用了27只秒表為各項比賽手動計時。

90多年來，OMEGA不斷推動運動計時技術的革命。1948年首度導入光電感應技術取代人眼判定；1956年於科爾蒂納冬奧引入高山滑雪起跑閘門；1964年透過「Omegascope」技術首度將比賽時間顯示於電視畫面中；到了1992年，精確至千分之一秒的Scan'O'Vision終點攝影系統以及2006年的可穿戴計時技術，更將準確度推向新高峰。

在2026年的賽場上，OMEGA將運用多項尖端新技術，持續引領2018年平昌冬奧展開的「數據敘事」新時代。最受矚目的是在巴黎奧運首度亮相的全新升級版Scan'O'Vision ULTIMATE終點攝影系統，能於終點線每秒拍攝多達40,000張影像，確保裁判能以最快速度判定結果。此外，自2022年北京冬奧開始推動的電腦視覺技術與AI的深度結合也將擴展至更多運動項目：跳台滑雪和大跳台賽事上，OMEGA研發了無需感測器的「跳躍分析」技術，利用高速攝影機捕捉選手的跳躍軌跡；而在雪橇賽事中，OMEGA更將首度推出「虛擬終點攝影影像」，讓觀眾能直觀看見各隊通過終點時的微小差距。

紀念腕表致敬奧運競技

為了紀念品牌與冬奧長達90年的深厚連結，海馬系列37毫米Milano Cortina 2026限量腕表以1956年OMEGA為科爾蒂納奧運推出的首款18K黃金紀念表為靈感，表殼採用品牌專屬的18K Moonshine™金打造，搭配鑲飾立體18K Moonshine™金時標與指針的純淨白色大明火琺瑯表盤。拋光表背壓印有Milano Cortina 2026官方徽章，搭載METAS認證的8807同軸擒縱大師天文台機芯，獨特的六角形表冠為特色與原版海馬奧運腕表相呼應。

OMEGA亦同步推出另外三款各具特色的紀念時計。43.5毫米海馬潛水300米紀念腕表的表殼結合白色陶瓷與5級鈦金屬，白色陶瓷表盤裝飾雷射雕刻的冰霜質感，並搭配一體式白色橡膠表帶，呼應冬奧的純淨色彩。超霸系列38毫米全拋光不鏽鋼紀念腕表以藍色為基調，白色亮漆表盤覆以如指尖劃過冰面的痕跡紋理，其靈感源自冬奧標誌中的「26」字樣造型。最後，針對帕奧推出的超霸系列38毫米精鋼款，特色在於表背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕，以及中央秒針以象徵賽會標誌色彩的紅、藍、綠三色漸層製作，與前兩款奧運紀念表的漸層藍色秒針和官方徽章細節不同。

數位展館體驗極限運動

為能讓更多人了解歐米茄如何與運動員共創人類極限紀錄，賽事期間品牌於米蘭核心地段San Babila區域開設OMEGA展館，將專業計時科技轉化為趣味互動體驗的動感空間。除了透過歷史影像回顧94年來的奧運里程碑，還能親自坐進真實的奧林匹克雪車，透過VR虛擬實境技術感受時速百公里的競技震撼。

展館內設有多項數位互動裝置：訪客可以站在模擬自由式滑雪跳台前拍攝由AI生成的極限運動紀念照；花式滑冰專區則能深入了解選手跳躍背後的複雜數據分析。館內更公開展示了現役的計時尖端設備，包括鮮紅色的電子發令槍與最新的Scan'O'Vision ULTIMATE攝影機。

喬治克隆尼、朴寶劍

閃耀OMEGA House

期間內，歐米茄也將其著名的OMEGA House首度帶到了冬奧舞台，選址米蘭著名地標維托里奧艾曼紐二世拱廊街內的Ristorante Cracco餐廳。日前舉辦的開幕晚宴上，擔任OMEGA大使已近20年的影帝喬治克隆尼、韓劇男神朴寶劍等多位嘉賓都特地出席。

由歐米茄品牌之友、國際知名主廚Carlo Cracco所經營的Ristorante Cracco化身期間限定的私人社交空間。位於一樓的咖啡空間轉化為「OMEGA Café by Cracco 」，由Café Cracco團隊提供融入歐米茄品牌元素的限定服務；二樓與三樓則成為會員專屬的奧運冬季運動會休憩空間，作為餐飲、休憩、欣賞轉播與主題活動的絕佳據點。

OMEGA海馬潛水300米Milano Cortina 2026限定腕表，海馬潛...
OMEGA海馬潛水300米Milano Cortina 2026限定腕表，海馬潛水300米系列，43.5毫米白色陶瓷鈦金屬表殼配橡膠表帶。圖／OMEGA提供

OMEGA品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／O...
OMEGA品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／OMEGA提供

競速滑冰終點線的小紅盒即為光電感應器。當選手刀刃通過終點時，光束被中斷，計時隨即...
競速滑冰終點線的小紅盒即為光電感應器。當選手刀刃通過終點時，光束被中斷，計時隨即停止，確保勝利瞬間的絕對精準。圖／OMEGA提供

OMEGA超霸38 Milano Cortina 2026限定腕表，超霸系列38...
OMEGA超霸38 Milano Cortina 2026限定腕表，超霸系列38毫米不鏽鋼表殼配不鏽鋼表鍊。圖／OMEGA提供

OMEGA米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA...
OMEGA米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA 2026 37毫米同軸擒縱大師天文台腕表。圖／OMEGA提供

OMEGA展館於米蘭冬奧期間正式揭幕。圖／OMEGA提供
OMEGA展館於米蘭冬奧期間正式揭幕。圖／OMEGA提供

競速滑冰項目與計時版。圖／OMEGA提供
競速滑冰項目與計時版。圖／OMEGA提供

OMEGA品牌大使喬治克隆尼出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖...
OMEGA品牌大使喬治克隆尼出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／OMEGA提供

世報陪您半世紀

冬奧 好萊塢 瑞士

上一則

12星座姐弟戀首選她 2026年紅鸞星動走正緣

延伸閱讀

中國「機器人半馬」百隊競逐 榮耀「閃電」首次參賽就奪冠

中國「機器人半馬」百隊競逐 榮耀「閃電」首次參賽就奪冠
北京機器人半馬新看頭 阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰

北京機器人半馬新看頭 阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰
Van Cleef & Arpels全新Zodiaque 專屬星宿 化作守護符碼

Van Cleef & Arpels全新Zodiaque 專屬星宿 化作守護符碼
50分26秒 北京機器人半馬 破人類紀錄 靠這關鍵致勝

50分26秒 北京機器人半馬 破人類紀錄 靠這關鍵致勝

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
3生肖子女在學習與職場發展上較具優勢，從小展現良好能力，長大後亦能在事業上取得成就。圖為北京一家三代同堂拍攝全家福。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

2026-04-22 23:25
3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

2026-04-24 22:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患