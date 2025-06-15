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Gucci母公司開雲 挖角雷諾汽車CEO跨界操盤

編譯季晶晶／綜合外電
雷諾證實執行長梅奧已提出辭呈，「在汽車行業之外尋求新的挑戰」。他盛傳將跨界出任法國精品集團開雲的執行長。（路透）
雷諾證實執行長梅奧已提出辭呈，「在汽車行業之外尋求新的挑戰」。他盛傳將跨界出任法國精品集團開雲的執行長。（路透）

知情人士透露，法國奢侈品巨擘開雲集團（Kering）挖角雷諾汽車（Renault ）執行長梅奧（Luca De Meo）接掌帥印，寄望這位成功振興法國車廠的58歲義大利人，能為旗下陷入困境的Gucci等品牌帶來轉機。  

58歲的梅奧近日將獲得任命，此前外界揣測開雲正評估拆分董事長和執行長的角色，現由63歲的皮諾（François-Henri Pinault）一肩挑，但他考慮在家族控股的開雲僅保留董事長一職。  

皮諾的父親將開雲打造成全球頂尖奢侈品集團，但近年因最大營收和利潤來源Gucci在中國市場屢屢受挫，開雲逐漸被LVMH和愛馬仕等對手甩在後面。

過去三年，開雲股價暴跌大約70%，市值縮水210億歐元。Gucci一直未能轉虧為盈。

反觀梅奧任內，雷諾儘管規模有限，卻是業界表現最佳公司之一，股價翻倍成長。開雲拒絕評論此事，雷諾則發出聲明證實梅奧已提出辭呈，將「在汽車行業之外尋求新的挑戰」，但仍會任職直至7月15日，董事會啟動了新執行長的遴選程序。  

Bernstein精品分析師索爾卡（Luca Solca）認為，選擇梅奧「看似邁向正確方向」，他為亟需變革的開雲「帶來份量與經驗」。但索爾卡也質疑他「能否像在汽車業那樣迅速進入狀況並發揮成效」。  

過往成就

梅奧曾任職飛雅特和福斯汽車，過去五年領導雷諾期間，促成與Agnès B等時尚品牌的合作。

他帶領雷諾度過疫情期間的國家紓困貸款危機，處理俄羅斯業務數十億歐元減記，並重新架構與日產汽車之間長達20年但貌合神離的聯盟關係。

以往被視為聯盟裡脆弱環節的雷諾，市值在2024年超越日產，這是因為投資人嘉獎其新車款的開發加速，例如電動車Megane E-Tech，且轉虧為盈，還與高通等科技巨擘談成新合作。  

法國政府持股15%的雷諾，是2024年唯一未發布獲利預警的歐洲大車廠。雷諾董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）在聲明中肯定梅奧讓公司「重回健康基礎、打造出色產品陣容並恢復增長」。  

前方挑戰  

皮諾掌舵開雲的20年間，將集團從PPR更名為開雲，在Gucci設計師Alessandro Michele任期的前幾年，集團出現顯著成長，但Michele的極繁主義和波西米亞風格後來失寵，他是2015年上台、2022年離職。彭博資訊去年報導，皮諾相對放任的管理風格也遭到批評。  

2022年底，開雲旗下Balenciaga的廣告被指涉性化兒童引發高度爭議，但主導該企畫的設計師Demna卻在今年被提拔為Gucci的藝術總監，投資人大為不滿。

開雲近年大舉收購，先後有香水品牌Creed，以及義大利時尚品牌Valentino的30%股權，還大手筆買進頂級房地產，現正尋求出售部分地產股權以削減債務。  

儘管總部在巴黎，開雲旗下也擁有其他義大利品牌，如皮革製造商Bottega Veneta和珠寶商Pomellato，任命梅奧可能有助彌合文化差異。

這樁人事案可能牽動現任兩位副執行長的去留：主管營運與財務的Jean-Marc Duplaix和掌理品牌發展的Francesca Bellettini。 

義大利 愛馬仕 貸款

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