CHANEL25包自由正能量 伴JENNIE漫步紐約

JENNIE加入代言CHANEL 25包款陣容。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於今年1月率先宣布由潮流與音樂指標歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）為全新CHANEL 25包款形象代言人，並發布了她所擔綱演出的全新形象廣告，如今品牌進一步宣布，自2017年起擔任香奈兒品牌大使的JENNIE也加入代言陣容，並釋出JENNIE擔綱演出最新形象影片與照片。兩位身為全球流行音樂代表人物的JENNIE與杜娃黎波，化身CHANEL 25包款所代表的自由理念，將獨到風格與活力融入品牌最新創作。

三大設計符碼 活力自在

優雅與實用兼具CHANEL 25包，以大容量又隨性的Hobo包型設計重新詮釋香奈兒菱格紋皮革、皮穿鍊、多口袋三大設計符碼，兩側附有大容量口袋。以磁吸翻蓋保護內部物品，外側口袋裝飾金色雙C標誌，容量足以容納智慧型手機 ，展現包款的絕佳機能性，共推出三種尺寸，可完美融入日常生活的各種場合。中型與大型包款更搭配肩背帶與獨立的皮革手拿包，可肩背或手提，除了經典的黑色皮革，亦有丹寧或亮麗的季節色彩能隨心所欲地創造出充滿活力又自在不受拘束的穿搭造型。

百搭單品 工作旅行皆宜

「CHANEL 25包款象徵自在行動，不僅能完美融入各種場合與生活風格，更兼具靈活與舒適，讓我能以不同方式展現個人風格。」JENNIE解說這款全新設計包款的獨特魅力，「此包款適合每日隨身攜帶，輕巧舒適，無論是日常工作還是出國旅行，都是不可或缺的實用單品。」

全新形象廣告頌揚動態感、自然率性與表達自我的自由態度。為此形象廣告，JENNIE也首度於紐約市 中拍攝外景，由杜娃黎波演繹的首波宣傳影片的獲獎名導Gordon von Steiner此次再度掌鏡，以充滿復古情懷的音樂錄影帶拍攝手法為靈感，JENNIE在影片中對嘴輕哼著英國樂團Fine Young Cannibals 演唱的90年代金曲《她令我瘋狂》（She Drives Me Crazy）歌聲中，以自己的節奏穿梭於曼哈頓 繁忙的街頭與攝影棚之間。「在這首經典90年代流行歌曲的襯托下，這部影片宛如一部捕捉紐約街頭氛圍的音樂錄影帶。我希望欣賞這部形象廣告的觀眾，都能感受到那份自由感與正能量。」JENNIE說。