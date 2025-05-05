我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

川普欲重開惡魔島監獄 分析：恐面臨大量訴訟

Met Gala／體操女王、花蝴蝶、閃電俠超時髦 他鋼琴上身最搶戲

記者孫曼、釋俊哲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson穿VALENTINO出席2025 Met Gala。(美聯社)
短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson穿VALENTINO出席2025 Met Gala。(美聯社)

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦美國黑人文化穿著，許多美國頂尖的黑人運動員也都受邀出席。破紀錄摘下11枚奧運獎牌的「體操女王」Simone Biles與丈夫Jonathan Owens一起出席，身穿寶藍色Harbison Studio刺繡短洋裝，這雖非她第一次出席Met Gala，但他笑說出席時尚活動比奧運比賽更讓她緊張。

短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson，向來以在田徑場上誇張的髮色、驚人的美甲和狂野的爆發力備受矚目。她這次受邀參加Met Gala，選穿了一套由Alessandro Michele設計的VALENTINO禮服，嫩黃色平口禮服內搭粉紫色的蕾絲緊身衣，讓人想起她一度短跑奪冠時下半身包覆粉色蕾絲的傳奇英姿。

另一位以穿著風格席捲田徑場的奧運金牌名將Noah Lyles，則以Thom Browne訂製短褲西裝搭配大量珍珠珠寶與珠寶設計師Ana Khouri一起出場，斯文的眼鏡為他的造型畫龍點睛。他在田徑場上最讓人難忘的就是配戴鑲嵌珍珠的止汗髮圈。

NBA代表今年是前邁阿密熱火後衛「閃電俠」 德韋恩韋德（Dwyane Wade），他與太太Gabrielle Union都穿的Prada禮服搭配Tiffany & Co.的珠寶。眾所期待的「詹皇」LeBron James因膝蓋受傷今年缺席。

「體操女王」Simone Biles穿Harbison Studio出席2025...
「體操女王」Simone Biles穿Harbison Studio出席2025 Met Gala。(美聯社)

邁阿密熱火後衛「閃電俠」 偕妻子穿PRADA、配戴Tiffany珠寶出席2025...
邁阿密熱火後衛「閃電俠」 偕妻子穿PRADA、配戴Tiffany珠寶出席2025 Met Gala。(美聯社)

今年出席Met Gala的頂尖運動員，除了身為聯合主席的F1「七冠王」路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及時尚活動常客大小威廉絲姊妹（Venus & Serena Williams），還有頂級奢華腕表Richard Mille代言人擊劍選手Miles Chamley-Watson、以及2024巴黎奧運短跑女王湯瑪絲（Gabrielle Thomas）。

而F1「七冠王」Lewis Hamilton接受採訪時除了分享他與Anna Wintour首次談到成為Met Gala共同主席的興奮之情，同時透露了他一身白色禮服出自英國設計師Grace Wales Bonner之手。

Lewis Hamilton今日身穿英國設計師Grace Wales Bonne...
Lewis Hamilton今日身穿英國設計師Grace Wales Bonner設計服裝登上2025 Met Gala活動。(翻攝自 IG @f1)

事實上，Lewis Hamiton除了登上Met Gala紅毯，同時並與美國男星Colman Domingo、歌手A$AP Rocky、LV男裝創意總監Pharrell Williams，以及Vogue主編Anna Wintour擔任共同主席，寫下F1車手歷史新頁。

Lewis Hamiton今日一身白色成套西裝，並配戴一頂白色帽飾，除了手上的碩大戒指、華麗袖扣，袖口前的胸針更如歐洲貴族的軍事徽章、但以如花朵勝放的鑽石火光，同時有著流蘇珍珠綴飾，如王族般的華麗氣勢，或正襯托了Lewis Hamiton身為七冠王的當代頂級F1車手成就。

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 2025活動，並以浮誇、帶有戲劇性的造型，再度成為「紅毯」亮點。

美國歌手Andre 3000手持黑色垃圾袋、背上一台鋼琴的造型，在浮誇之外並發人...
美國歌手Andre 3000手持黑色垃圾袋、背上一台鋼琴的造型，在浮誇之外並發人省思。(翻攝自IG @ pigsandplans)

頭頂紅色帽飾，背上「背」了ㄧ台三角鋼琴的Andre 3000看起來超級浮誇，同時他手上並提取了一只宛如垃圾袋的黑色抽繩提包，形成強烈造型對比。Andre 3000的服裝其實暗藏玄機，合身的連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應了本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。

事實上，Andre 3000今日的新專輯也同步上線，封面插畫正是他出席Met Gala的造型，一名男子在藍色背景中被著一台巨大鋼琴，同時Youtube也同步更新了七首全新單曲，成為相當聰明、吸睛的另類宣傳；而假使鋼琴暗示了黑人天生的音樂才華、一如近日好萊塢電影《罪人》（The Sinners）的隱藏主題，那麼Andre 3000手上的塑膠提包則或暗示了對於階級、傳統印象的控訴或嘲諷，發人深省。

Met Gala 巴黎奧運 F1

上一則

視訊通話軟體Skype吹熄燈號 網友不捨：安息吧

延伸閱讀

Met Gala／安海瑟薇被譏上班族趕場 「怪奇物語」女星變傘蜥蜴

Met Gala／安海瑟薇被譏上班族趕場 「怪奇物語」女星變傘蜥蜴
Met Gala／Jennie整套香奈兒戰服 Lisa下衣失蹤全身LV示愛男友

Met Gala／Jennie整套香奈兒戰服 Lisa下衣失蹤全身LV示愛男友
汪小菲二婚踢鐵板 婚紗女王拒接單：我喜歡他前妻

汪小菲二婚踢鐵板 婚紗女王拒接單：我喜歡他前妻
琴難自禁（三）

琴難自禁（三）

熱門新聞

網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案