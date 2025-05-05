Met Gala／體操女王、花蝴蝶、閃電俠超時髦 他鋼琴上身最搶戲

短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson穿VALENTINO出席2025 Met Gala。(美聯社)

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala ）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦美國黑人文化穿著，許多美國頂尖的黑人運動員也都受邀出席。破紀錄摘下11枚奧運獎牌的「體操女王」Simone Biles與丈夫Jonathan Owens一起出席，身穿寶藍色Harbison Studio刺繡短洋裝，這雖非她第一次出席Met Gala，但他笑說出席時尚活動比奧運比賽更讓她緊張。

短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson，向來以在田徑場上誇張的髮色、驚人的美甲和狂野的爆發力備受矚目。她這次受邀參加Met Gala，選穿了一套由Alessandro Michele設計的VALENTINO禮服，嫩黃色平口禮服內搭粉紫色的蕾絲緊身衣，讓人想起她一度短跑奪冠時下半身包覆粉色蕾絲的傳奇英姿。

另一位以穿著風格席捲田徑場的奧運金牌名將Noah Lyles，則以Thom Browne訂製短褲西裝搭配大量珍珠珠寶與珠寶設計師Ana Khouri一起出場，斯文的眼鏡為他的造型畫龍點睛。他在田徑場上最讓人難忘的就是配戴鑲嵌珍珠的止汗髮圈。

NBA代表今年是前邁阿密熱火後衛「閃電俠」 德韋恩韋德（Dwyane Wade），他與太太Gabrielle Union都穿的Prada禮服搭配Tiffany & Co.的珠寶。眾所期待的「詹皇」LeBron James因膝蓋受傷今年缺席。

「體操女王」Simone Biles穿Harbison Studio出席2025 Met Gala。(美聯社)

邁阿密熱火後衛「閃電俠」 偕妻子穿PRADA、配戴Tiffany珠寶出席2025 Met Gala。(美聯社)

今年出席Met Gala的頂尖運動員，除了身為聯合主席的F1 「七冠王」路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及時尚活動常客大小威廉絲姊妹（Venus & Serena Williams），還有頂級奢華腕表Richard Mille代言人擊劍選手Miles Chamley-Watson、以及2024巴黎奧運 短跑女王湯瑪絲（Gabrielle Thomas）。

而F1「七冠王」Lewis Hamilton接受採訪時除了分享他與Anna Wintour首次談到成為Met Gala共同主席的興奮之情，同時透露了他一身白色禮服出自英國設計師Grace Wales Bonner之手。

Lewis Hamilton今日身穿英國設計師Grace Wales Bonner設計服裝登上2025 Met Gala活動。(翻攝自 IG @f1)

事實上，Lewis Hamiton除了登上Met Gala紅毯，同時並與美國男星Colman Domingo、歌手A$AP Rocky、LV男裝創意總監Pharrell Williams，以及Vogue主編Anna Wintour擔任共同主席，寫下F1車手歷史新頁。

Lewis Hamiton今日一身白色成套西裝，並配戴一頂白色帽飾，除了手上的碩大戒指、華麗袖扣，袖口前的胸針更如歐洲貴族的軍事徽章、但以如花朵勝放的鑽石火光，同時有著流蘇珍珠綴飾，如王族般的華麗氣勢，或正襯托了Lewis Hamiton身為七冠王的當代頂級F1車手成就。

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 2025活動，並以浮誇、帶有戲劇性的造型，再度成為「紅毯」亮點。

美國歌手Andre 3000手持黑色垃圾袋、背上一台鋼琴的造型，在浮誇之外並發人省思。(翻攝自IG @ pigsandplans)

頭頂紅色帽飾，背上「背」了ㄧ台三角鋼琴的Andre 3000看起來超級浮誇，同時他手上並提取了一只宛如垃圾袋的黑色抽繩提包，形成強烈造型對比。Andre 3000的服裝其實暗藏玄機，合身的連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應了本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。

事實上，Andre 3000今日的新專輯也同步上線，封面插畫正是他出席Met Gala的造型，一名男子在藍色背景中被著一台巨大鋼琴，同時Youtube也同步更新了七首全新單曲，成為相當聰明、吸睛的另類宣傳；而假使鋼琴暗示了黑人天生的音樂才華、一如近日好萊塢電影《罪人》（The Sinners）的隱藏主題，那麼Andre 3000手上的塑膠提包則或暗示了對於階級、傳統印象的控訴或嘲諷，發人深省。