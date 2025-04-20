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LV把義大利度假天堂縮小了 千黛亞新廣告超奇幻

記者孫曼／即時報導
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千黛亞穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。（圖／路易威登提供）
千黛亞穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。（圖／路易威登提供）

路易威登推出由品牌大使千黛亞所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。（圖／...
路易威登推出由品牌大使千黛亞所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。（圖／路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出由品牌大使千黛亞（Zendaya）演繹的全新2025度假系列女裝形象廣告。系列照片巧玩比例，在義大利風景如畫的里維埃拉取景拍攝，千黛亞在充滿夏季感的沙灘海濱，以多種穿搭方式橫跨不同主題，從全身都是托斯卡尼花語主題的圖案，到洋溢夏日晚宴氛圍的輪廓線，展現出優雅又輕鬆的風格，展現出慵懶愜意的假日氛圍。

廣告裡的千黛亞身穿一件短版剪裁T恤，搭配長喇叭裙，裙身綴有鮮豔的紅藍兩色花朵圖案，鮮活呈現托斯卡納風格的花卉圖案，效果格外吸睛。另一套造型包括一件搭配精緻刺繡細節的黑色露背短裙，以及既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。從流暢的輪廓線條到布料，整個系列散發出柔和浪漫的氣息。

千黛亞或是搭配藤編或柔軟赤褐色皮革的 Capucines包、以路易威登的經典風格的鏈條腰帶為造型畫龍點睛、或配戴裝飾金色鉸鏈的太陽眼鏡，讓人想起路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計，各式各樣配件則更進一步為渡假系列注入精緻感，並在義大利美景的襯托下，流露出對旅行的無盡嚮往。

路易威登2025 RESORT渡假系列形象廣告在義大利里維埃拉拍攝。（圖／路易威...
路易威登2025 RESORT渡假系列形象廣告在義大利里維埃拉拍攝。（圖／路易威登提供）

千黛亞穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。（圖／路易威登提供）
千黛亞穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。（圖／路易威登提供）

太陽眼鏡上的金色鉸鏈，靈感來自路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計。（圖／路易威登提...
太陽眼鏡上的金色鉸鏈，靈感來自路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計。（圖／路易威登提供）

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