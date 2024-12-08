我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓偶像應援手燈點亮抗議現場 年輕人捨棄蠟燭用「不滅燈光」表決心

台灣成香港文學庇護所 港人盼「說好自己版本的香港」

車銀優、朝比奈彩演繹節慶送禮 想戴同款CHAUMET

記者孫曼／即時報導
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。(Chaumet提供)
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。(Chaumet提供)

歳末各種慶祝活動和親友歡聚時刻即將到來之際，法國珠寶品牌Chaumet邀請品牌大使韓星車銀優、日本女星朝比奈彩演繹奇蹟禮物盒，探索每一個藍色禮物盒中珍貴的無限可能，鑲滿寶石與鑽石的珍貴Bee My Love、Josephine和Liens系列珠寶禮物，是讓人既期待又雀躍的多重驚喜。

兩位日韓明星在形象種廣告中配戴的Bee My Love系列珠寶作品，純淨優雅的的六邊形圖騰以拋光的鏡面白金和鑽石反射出周遭的光線，是精湛工藝的典範。手鐲與戒指將鑽石完美嵌入鏡面拋光黃金蜂巢圖案中，創造出迷人的疊戴效果，戒指的設計更啟發了系列吊墜。而裝飾蜜蜂圖騰的戒指，不僅重新詮釋了「Toi et Moi」主題，更鑲嵌了品牌開發出的專屬Taille Impératrice皇后式切割工藝鑽石，並在吊墜上以立體感和精緻的金雕呈現出栩栩如生的姿態。

而以如水滴般的梨形切割為靈感的Joséphine系列，可以為整體穿搭風格增添優雅柔美的氣息。系列亦重新詮釋了品牌的標誌元素，使用黃金和鑽石編織成蕾絲圖案編織而成的手鐲與吊墜，重新演繹白鷺的V形和構成錯視效果的梨形圖案；Joséphine Aigrette珠寶腕表別具辨識度的造型表殼搭配精鋼表鍊，能為日常生活注入一抹非凡華麗。

用以表達愛和真摯之情意的Liens系列選擇豐富，無論是鑲嵌鑽石或藍寶石的白K金版，或鑲嵌鑽石的黃金版的Jeux de Liens吊墜，疊戴時能為節慶派對增添華貴氣質。交叉圖案的Jeux de Liens Harmony吊墜，以拉絲和雕刻黃金工藝為頸部增添太陽般的璀璨光芒，密鑲鑽石的款式更顯耀眼奪目。

車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。(Chaumet提供)
車銀優演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。(Chaumet提供)

日本女星朝比奈彩演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。。(Chaumet提供)
日本女星朝比奈彩演繹Chaumet珍奇禮物盒形象廣告。。(Chaumet提供)

Joséphine Aigrette精鋼腕表，表圈鑲嵌明亮式切割鑽石。(Cha...
Joséphine Aigrette精鋼腕表，表圈鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供...
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)
Chaumet針對年末佳節推出Boxes of Wonders珍奇禮物盒形象廣告...
Chaumet針對年末佳節推出Boxes of Wonders珍奇禮物盒形象廣告。(Chaumet提供)
Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提...
Bee My Love 18K玫瑰金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石。(...
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)
Jeux de Liens 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石。...
Jeux de Liens 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石。(Chaumet提供)
Jeux de Liens系列18K玫瑰金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaum...
Jeux de Liens系列18K玫瑰金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)
Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌...
Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石，鑲嵌一顆0.60克拉的梨形海藍寶石。(Chaumet提供)
Joséphine系列戒指適合疊戴。(Chaumet提供)
Joséphine系列戒指適合疊戴。(Chaumet提供)
Bee My Love 18K黃金戒指，鑲嵌2顆皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石。...
Bee My Love 18K黃金戒指，鑲嵌2顆皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石。(Chaumet提供)

穿搭 成蕾 日本

上一則

拒絕咖啡奶精 營養學家點出這5個理由

延伸閱讀

Van Cleef & Arpels 新款Alhambra珠寶 璣鏤雕花秀風雅

Van Cleef & Arpels 新款Alhambra珠寶 璣鏤雕花秀風雅
CHAUMET Bee My Love項鍊 鑽石可全程溯源

CHAUMET Bee My Love項鍊 鑽石可全程溯源
台版車銀優是他 建中金牌學霸 為星夢闖韓出道放棄全大運

台版車銀優是他 建中金牌學霸 為星夢闖韓出道放棄全大運
半個世紀前的婚戒

半個世紀前的婚戒

熱門新聞

一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

2024-12-04 19:10
示意圖。（取自123RF）

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

2024-11-30 11:00
三星座晚婚的機率最大。（取材自pexels.com@Tan Danh ）

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

2024-11-30 00:50
中醫師建議大寒到下一個節氣之間，不妨參、黃耆、肉桂等補腎、補陽氣。(記者簡慧珍／攝影)

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

2024-12-06 00:00
四生肖年底財運大爆發。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

2024-12-07 00:40
公眾場合，難免需要做點表面功夫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

2024-12-03 22:25

超人氣

更多 >
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？