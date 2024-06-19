費德勒 納達爾夢幻聯動 為Louis Vuitton再度同框

路易威登曝光由攝影大師Annie Leibovitz掌鏡的全新「核心價值Core Values」形象廣告，再度引起熱烈討論。(圖／Louis Vuitton提供)

法國精品路易威登（Louis Vuitton）曝光由知名攝影大師Annie Leibovitz掌鏡的全新「核心價值Core Values」形象廣告，邀請網球傳奇費德勒（Roger Federer）、西班牙球王納達爾 （Rafael Nadal）同框，再度引起熱烈討論。

Louis Vuitton繼2023年讓足球超級巨星梅西 （Lionel Messi）與葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）出演形象廣告，蔚為話題後。今年同樣由Annie Leibovitz操刀，找來曾在網球場上亦敵亦友的費德勒、納達爾一同詮釋這項長達17年企畫，果然又成為熱門話題，更有網友說「這根本是史詩級夢幻聯動」，網球迷更是覺得意義非凡。

廣告以「成就傳奇的旅程」（There are Journeys that turn into Legends）為概念，並在海拔3,000公尺高山上拍攝，體現頂運動員的雄心、決心。同時還傳達出在球場外，費德勒與納達爾不再是競爭對手，而是共同攀登的夥伴，他們相互尊重、友誼深厚，不斷克服眼前障礙，呼應他們球員生涯形象。而對網球迷來說，他們代表了一個輝煌時代，因為費德勒與納達爾分別在草地、紅土賽事宰制了長達20年，兩人更有多次的史詩級比拚，至今仍被津津樂道。

關於這次的拍攝，納達爾提到「能參與其中讓我非常自豪，特別是與費德勒一起。他一直是我最大競爭對手，現在則是我的好友。在我職業生涯中，我所取得的成就超乎想像，然而，最終人類遺產才是最重要價值」。費德勒也表示「我們從競爭對手到職業生涯結束時共同這項拍攝活動，非常酷，而且站在山峰高處，我認為這也體現了所有價值。對我們來說，這是個富饒意義和特別的時刻」，惺惺相惜的好交情溢於言表。

攝影師Annie Leibovitz此次以大自然壯麗景色為背景，呈現出兩人站在山峰上的身影。其中費德勒背著經典的Monogram Christopher後背包，呈現永恆風格，呼應他在網壇留下的傳奇色彩；納達爾則是搭配Monogram Eclipse後背包，象徵他充滿活力和堅韌不拔精神。