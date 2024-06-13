愛馬仕秋冬新包全方位 連充電線都有

FOURRE-TOUT ÉTRIVIÈRE肩背包，圓弧形的提把以皮革包覆。(Hermès提供)

愛馬仕（Hermès）發表2024秋冬配件，除了男女包款鞋履，還有秋冬季的絲巾、珠寶腕表、化妝品、傢飾品、以及3C配件等，涵蓋生活所有面向所需；多款設計緊扣品牌年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」，總店許多的設計元素如欄杆窗花、建築結構、煙火騎士等經典元素，也都透過嶄新的手法呈現在這一季的新作上。

男女包 使用方式多變 設計融入馬術元素

本季多款女性新包款，都是能肩背、手拿、並且變化出更多使用方式的設計，以自由不拘的精神貼近現代人多樣貌的生活方式。形似方長旅行包的Faubourg Express，擁有形似旅行包的方長輪廓，彷彿將源自1970年代的Plume包款與Quirus公事包，加上具有裝飾性又富功能的扣鎖；造型如馬鐙的Hermès Étrier手拿包，採用皮革包覆工藝製作，除了可手拿、跨肩斜背、還能當作腰包、或像項鍊一樣掛在頸間。曲線圓弧的Collier d’Attelage肩背包則以馬軛為靈感，也是巴黎福寶總店門口所掛飾的馬具，配可調揹帶，也是用法多元。

男士包款除了大型包款選擇更豐富，設計也都融入多功能巧思並採用馬具相關工藝製作。折疊結構的Fourre-Tout Étrivière肩背包，圓弧形的提把以皮革包覆工藝製作，內襯採用輕量的Micro H帆布，大而輕盈適合旅行。猶如柏金包前身的Haut À Courroies Hac En Selle提包，原本為馬鞍袋，表面以皮革拼接工藝裝飾出馬鞍的各式元素，詢問度相當高；喜歡更輕盈則可考慮包身以網版印刷裝飾馬具照片的Garden Party Voyage提包。可折疊展開的Harnacheur托特包，圓邊提把重現了原用於馬術的皮革磨邊工藝；造型讓人想起復古鐘包的Hermès Équipier肩背包除了便利的外置口袋，還能固定於自行車車架上使用。

織品很有故事

本季絲巾主題則由不同的藝術家透過各自的角度，詮釋他們的愛馬仕故事與品牌收藏。擁有建築專業的愛爾蘭設計師Nigel Peake，將福寶大道24號的歷史建築化作奇幻迷宮；在巴黎舉辦的氣球遊行鮮活地將各種氣球在天空擦撞出一隻奔騰的駿馬；裝載藝術家夢想的行李箱將他和他的繪畫工具從委內瑞拉帶到巴黎來；插畫家Robert Dallet捕捉獵豹奔跑的優美姿態。經典的Brides de gala圖案則以刺繡工藝重新詮釋在羊絨真絲混紡的絲巾上，更具休閒感。方巾，菱形巾、圍巾和長版Twilly絲巾都有以愛馬仕典藏檔案為靈感的全新馬車圖紋。

家飾織品的圖案除了馬術世界主題，也有一系列以蘇格蘭格紋的英倫風格作品，還有一款藝術家任通創作的圖案，以幾何童趣的手法在毛毯上呈現龍年的生肖主角。Tressages équestres系列餐瓷由法國藝術家Virginie Jamin創作，靈感源自馬具製作使用的金銀線鑲邊和編織工藝，其中包括更能裝盛的全新深盤，貼近不同文化生活需求。

鞋履輕盈復古 珠寶巧玩風格元素混搭

復古感的瑪莉珍則是本季不可或缺的女性鞋履，提供從平底到低跟、皮革到絲絨等豐富款式，鞋帶扣飾上精巧裝飾著H字樣。復古風的休閒運動鞋，側邊裝飾全新h字樣，則是以科技布料製作。登山雪靴內部加上羊毛保暖，搭配超輕EVA鞋底，實際上手比運動鞋更輕盈。