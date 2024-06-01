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4大身型女性挑選夏日泳衣 輕鬆找到命定款

記者陳立儀／即時報導
Pinkoi為4大身型女性精選海內外最亮眼泳裝，「3S挑選法」輕鬆找到命定款。(Pinkoi提供)
Pinkoi為4大身型女性精選海內外最亮眼泳裝，「3S挑選法」輕鬆找到命定款。(Pinkoi提供)

夏天之際，少不了陽光、沙灘和泳池派對，電商Pinkoi為亞洲女性精選全球設計泳裝設計品牌，並建議參考「3S挑選法」找到最適合泳裝：Shape了解身型、Show選擇能展示優點的款式、Select找到獨特設計款，即可輕鬆找到自信、舒適、不撞款的命定泳衣。

「露出腰身」是X身型露出絕美腰線的關鍵設計

X身型女孩擁有纖細的腰部和均勻的肩臀比例，露出腰身的兩件式泳衣最能展現迷人曲線，Pinkoi推薦3款來自泰國的絕美泳裝：Try by Yorata永續針織抹胸泳衣，不僅材質選用義大利漁網再生織物，兩件式的皺褶設計更凸顯纖細腰線，既環保又時尚；Bullet by Army of Interns的兩件式格子打印泳衣，除了選用再生材質，並運用大色塊和印花的巧妙配置，讓上下身比例更加和諧；whenwesummer的Mindil條紋比基尼，則以掛脖設計和針織材質，更加時尚迷人。

X身型女性推薦款：whenwesummer｜Mindil 比基尼。(Pinkoi...
X身型女性推薦款：whenwesummer｜Mindil 比基尼。(Pinkoi提供)

X身型女性推薦款：Try by Yorata｜永續針織抹胸泳衣。(Pinkoi提...
X身型女性推薦款：Try by Yorata｜永續針織抹胸泳衣。(Pinkoi提供)

X身型女性推薦款：Bullet by Army of Interns｜再生面料格...
X身型女性推薦款：Bullet by Army of Interns｜再生面料格子打印泳衣。(Pinkoi提供)

「撞色的連身設計」是倒V身型女性首選

倒V身型女孩上肩較窄、下身較寬，推薦能夠善用色彩平衡全身比例的撞色泳衣，巧妙運用淺色強調上半身、深色收窄下半身，讓整體呈現更穠纖合度。Pinkoi精選兩款泰國撞色連身泳裝：Aprilpoolday的海賊王泳裝，以軍綠和靛紫的大膽配色，呈現新奇又有質感的平衡比例；MAILLOT.CO SWIMWEAR的連身泳裝，以飽和且相近色系，再搭配亮點顏色劃分腰線，打造出纖細的腰部，撞色設計增添甜美質感。

倒V身型女性推薦款：Aprilpoolday｜海賊王泳裝。(Pinkoi提供)
倒V身型女性推薦款：Aprilpoolday｜海賊王泳裝。(Pinkoi提供)

「縱向拉身」是O身型女孩的泳衣挑選秘訣

O身型女孩擁有豐滿上身和纖細四肢，拉長身形比例是關鍵所在，縱向設計的連身泳衣除了能拉長視覺比例、收縮腰部，還能讓身型看起來更加修長性感。Pinkoi精選兩款泳衣：來自馬來西亞的Pink N’Proper多用途泳衣，不僅擁有雙肩、繞頸、單肩等多種穿搭樣貌，還具有縱向設計，讓身形更顯修長性感；來自台灣的PUUNA SWIM連身丁字泳衣，上身中間的透視設計凸顯豐滿的上半身，而高衩的丁字泳衣下身設計則能夠延伸出纖細的腿部，拉長身形比例。

O身型女性推薦款：PUUNA SWIM｜FRIDA 連身丁字泳衣。(Pinkoi...
O身型女性推薦款：PUUNA SWIM｜FRIDA 連身丁字泳衣。(Pinkoi提供)

「搶眼設計」是H身型女孩創造特色的重點技巧

H身型女孩擁有勻稱的上下身比例，透過搶眼的設計可以讓整體更有特色，例如透過腰部綁帶設計強化腰線。Pinkoi推薦來自台灣Luna Del Rey Swim的Martina連身泳衣，以茉莉公主感的腰部綁帶設計，營造出朦朧感的曲線；來自泰國Coralist Swimwear的長袖緊身連體泳衣，深藍與橘黃色的渲染設計，不僅呈現完美腰線，更散發獨特的搶眼氣質。

H身型女性推薦款：Luna Del Rey Swim｜Martina連身泳衣。(...
H身型女性推薦款：Luna Del Rey Swim｜Martina連身泳衣。(Pinkoi提供)

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