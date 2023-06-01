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黃仁勳衣Q解碼 私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007

記者釋俊哲／即時報導
黃仁勳身上的黑色皮夾克，過往也曾為演出007的英國男演員Daniel Craig所穿著造型。(圖:dunhill提供)
黃仁勳身上的黑色皮夾克，過往也曾為演出007的英國男演員Daniel Craig所穿著造型。(圖:dunhill提供)

成功的商務人士其成就值得人們仿傚，而其在「衣Q」上的好品味同樣值得借鏡。因為演說掀起網路上劇烈迴響輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，意外被發現，原來全身品味都出自一英倫老牌，將質感藏在細節裡！

日前出席台大畢業典禮時，一段「跑起來，不要用走的！無論是為了捕食而奔跑或逃離被當獵物而奔跑。」（Run, don't walk，either you're running for food, or running from being food.）意外引發網路廣泛討論，同時根據三立新聞報導，原來黃仁勳身上一件黑色皮夾克出自英國老牌dunhill，意外揭開了他的穿衣DNA。

這款款翻領的皮夾克，其皮料質感、光澤、細節，都能感受到柔軟與細膩，出自頂級鐘表珠寶歷峯集團（Richemont Group）旗下的dunhill，過往類似風格品項也曾為演出007的男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）所穿著。dunhill過往多以紳士、男裝為聚焦，除了經典的長風衣、訂製西裝，品牌近年同樣推出休閒風格的多樣化單品，例如雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套、經典樂福鞋，以及包含配件的領帶與豆具的鬥牛犬造型袖扣，從細節處展示英倫趣味。

而根據三立新聞揭露，黃仁勳身似乎偏愛英倫品味，內搭的黑上衣則來自另一英倫時尚品牌Burberry的TB Monogram New Parkter T恤，雖然身上選擇了精品、但不以浮誇外顯的設計吸引人，或也反映了黃仁勳的品味偏好，用「好料」、低調於無形。

harness公事包。(圖:dunhill提供)
harness公事包。(圖:dunhill提供)
輝達執行長黃仁勳在演講時穿著了dunhill皮衣。(圖:dunhill提供)
輝達執行長黃仁勳在演講時穿著了dunhill皮衣。(圖:dunhill提供)
鬥牛犬造型袖扣。(圖:dunhill提供)
鬥牛犬造型袖扣。(圖:dunhill提供)
喜愛黑色的黃仁勳，雖然身上是品牌但沒有顯著Logo，用得好、但不炫耀，值得參考學...
喜愛黑色的黃仁勳，雖然身上是品牌但沒有顯著Logo，用得好、但不炫耀，值得參考學習。(圖:dunhill提供)
海軍藍機車皮革夾克，11萬5,000元。圖／dunhill提供
海軍藍機車皮革夾克，11萬5,000元。圖／dunhill提供

黃仁勳 輝達 時尚

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