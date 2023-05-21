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娜塔莉波曼仙女降臨坎城頒獎 湯唯摘蕭邦代言放送雪胸

記者孫曼／綜合報導
娜塔莉波曼穿Dior藍色刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形切割藍寶石鑽石項鍊出席第76屆坎城影展。(圖：Dior提供)
娜塔莉波曼穿Dior藍色刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形切割藍寶石鑽石項鍊出席第76屆坎城影展。(圖：Dior提供)

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）日前亮相第76屆坎城影展，一襲藍色的Dior漸層刺繡訂製禮服，搭配整圈蕭邦（Chopard）的心形切割藍寶石鑽石項鍊，流露優雅仙氣。她特地出席5月19日在卡爾頓海灘俱樂部所舉辦的晚宴，向電影界明日之星娜歐蜜艾基（Naomi Acki）與達里爾麥科馬克（Daryl McCormack）頒發2023年度蕭邦最具潛質演員獎（Trophée Chopard）。最新出任蕭邦品牌大使的華人女演員湯唯，也出席了此晚宴。

娜塔莉波曼穿Dior藍色刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形切割藍寶石鑽石項鍊出席第76屆...
娜塔莉波曼穿Dior藍色刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形切割藍寶石鑽石項鍊出席第76屆坎城影展。(圖：Dior提供)

出於對電影藝術的熱愛，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Schefele）於2001年發起創立蕭邦最具潛質演員獎，每年該獎項都會邀請一位在影壇擁有傑出表現的前輩女演員擔任頒獎人，表彰兩位嶄露頭角的電影演員，歷年來曾為蕭邦頒發此獎項的明星包括「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等國際知名巨星。

娜塔莉波曼（右三）出席第76屆坎城影展，穿Dior漸層刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形...
娜塔莉波曼（右三）出席第76屆坎城影展，穿Dior漸層刺繡訂製禮服，搭配蕭邦心形切割藍寶石鑽石項鍊，頒發2023年度蕭邦最具潛質演員獎。(圖：蕭邦提供)

蕭邦最具潛質演員獎的頒獎典禮如今已成為坎城影展正式活動之一。由卡羅琳舍費爾親自設計的獎座，外型是鍍金的銀質底片膠帶造型的緞帶，並且與金棕櫚獎和坎城影展閉幕典禮上頒發的所有獎座一樣，是由蕭邦的珠寶工坊手工製作。

蕭邦品牌大使湯唯穿Alberta Ferretti酒紅色天鵝絨禮服，配戴蕭邦珠寶...
蕭邦品牌大使湯唯穿Alberta Ferretti酒紅色天鵝絨禮服，配戴蕭邦珠寶出席第76屆坎城影展。(取材自Alberta Ferretti官方Instagram)

坎城影展 電影 湯唯

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