6月18日星座運勢 巨蟹好運不斷 天秤穩中求勝
牡羊座
平穩的一天，保持原狀就好。
整體運：★★★☆☆
工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
遇事別太快下論斷，易出錯。
整體運：★★☆☆☆
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
有許多事情需要處理，應合理安排好時間。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
好運接連不斷，事業運極強。
整體運：★★★★★
深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。
整體運：★☆☆☆☆
對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
遇事應隨機應變。
整體運：★★★★☆
今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計畫甚至需要做些改變。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
學會穩中求勝。
整體運：★★★☆☆
財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
求財慾望強烈，進財機會頗多。
整體運：★★★★☆
與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
很有創意的一天，也易獲得新資訊。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
情緒比較激動，千萬不要放任自己。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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巨蟹座整體運勢最亮眼，因為好運接連不斷，事業運極強，財運也獲得家人支持，感情面同樣有不錯表現，屬於全面走升的一天。 天秤座今天適合穩中求勝，財運以觀望為主，不宜急著出手投資；感情上可透過用餐約會升溫；工作進度稍慢，需加把勁追上。 多數星座都被提醒不要衝動行事，重大決策先觀察再說，工作上要做好時間管理，感情中則要重視溝通，避免誤會擴大或因情緒影響表現。
精華 FAQ
巨蟹座整體運勢最亮眼，因為好運接連不斷，事業運極強，財運也獲得家人支持，感情面同樣有不錯表現，屬於全面走升的一天。
天秤座今天適合穩中求勝，財運以觀望為主，不宜急著出手投資；感情上可透過用餐約會升溫；工作進度稍慢，需加把勁追上。
多數星座都被提醒不要衝動行事，重大決策先觀察再說，工作上要做好時間管理，感情中則要重視溝通，避免誤會擴大或因情緒影響表現。
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