3月6日星座運勢 金牛貴人出現 天秤款待自己
牡羊座
運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。
整體運：★★★☆☆
愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
有貴人出現，要好好把握。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
很有主見，頗為堅持自我。
整體運：★★☆☆☆
今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精采。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
不必強人所難。
整體運：★★★☆☆
如需朋友或同事幫忙而對方不方便時，切忌不可勉強，不然會弄得自己尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣的異性比較留意；工作中對訂單處理不確實，容易致使貨物不能及時發出。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
心情好，做任何事情都順暢。
整體運：★★★★★
已婚者與另一半相處，多一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
處女座
很有創意的一天，也易獲得新資訊。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
好心情會讓你想要好好款待自己。
整體運：★★★★☆
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
做好分內事，少參與他人的討論。
整體運：★★☆☆☆
談感情易發生不愉快，適合獨處一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
沒有度不過的難關。
整體運：★☆☆☆☆
難度系數過高會影響工作進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而埋單，選擇應酬地點時要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
與異性的交往不可太曖昧。
整體運：★★☆☆☆
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜分析未來走向，免得到時搞砸局面可就頭痛。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
自信能增加個人魅力，提升愛情運。
整體運：★★★☆☆
工作上有機會展現領導魅力，與同事默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有望獲得青睞。對花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
嚴於律己，寬以待人。
整體運：★★★☆☆
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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