5月28日星座運勢 獅子小心上火 巨蟹貴人運旺

牡羊座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

賺多少不重要，留多少才重要。

整體運：★★★★☆

今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數 很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄 或投資 ，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精采；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

來點新創意，讓生活有點改變。

整體運：★★★☆☆

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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