5月15日星座運勢 雙子心情愉悅 射手好運眷顧
牡羊座
運勢平順，態度將決定今天的收獲。
整體運：★★★☆☆
今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
眼見未必為實。
整體運：★★☆☆☆
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海有一連串計畫，卻因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
運勢低落，需快速適應變動。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天唾手可得。即便失去幾次機遇，也不見得會影響事業，反倒是不注意休息會使你失去健康。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
多在形象上下功夫，可提升愛情運。
整體運：★★★★★
裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近，把握好機會就有希望獲得良緣。工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
與人合作易產生意見分歧。
整體運：★☆☆☆☆
對待問題與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應先放下執念，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
說話放溫柔點。
整體運：★★☆☆☆
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變態度，將有一場爭鬥；誘惑之下會不知不覺購買許多沒用的東西，付帳之前先確認比較好；工作任務加重使你變得異常的忙碌，安排一下工作效率會提高很多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
易得好運之神眷顧。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
不要畏懼困難，要勇敢向前。
整體運：★★★☆☆
工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
平靜的一天，享受安靜的感覺。
整體運：★★★☆☆
財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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