5月6日星座運勢 獅子投資運旺 水瓶愛情運佳
牡羊座
心境明朗，化解誤會之日。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
謙虛就能掌握更多的知識。
整體運：★★★☆☆
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的欲望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
點綴自己點綴生活。
整體運：★★★★☆
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
花錢欲望強烈，應有所克制。
整體運：★★★☆☆
有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
心情舒暢，在平淡中體會快樂。
整體運：★★★★☆
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。
整體運：★★★☆☆
幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
情緒平穩，易有哲學方面的領悟。
整體運：★★★☆☆
今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
愛美之心人皆有之。
整體運：★★★★★
財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。
整體運：★★★★★
心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
記得把自己的嘴看緊。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
總運良好，有機會遇到貴人。
整體運：★★★★☆
健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
與其試圖改變，還不如保持現狀。
整體運：★★★★☆
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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