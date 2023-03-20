3月20日星座運勢 巨蟹求職易有好消息 雙魚學習力大增

牡羊座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計畫，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資 ，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的欲望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在捷運 或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

微笑是你的殺手鑭！

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

想法易獲得肯定，是較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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