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12月2日星座運勢 獅子別盲目投資 摩羯工作有貴人

科技紫微網

獅子座投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。摩羯座工作上貴人助力強，能得心應手。

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

金牛座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

雙子座

總運： ★☆☆☆☆

愛情： ★☆☆☆☆

財運： ★☆☆☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤資訊，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

巨蟹座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的物件，耐心開導會讓對方感動不已。

獅子座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

處女座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。

天秤座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆松才更容易進入工作狀態。

天蠍座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

射手座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

摩羯座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

水瓶座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

雙魚座

總運： ★★☆☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

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