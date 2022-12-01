12月1日星座運勢 巨蟹當心破財 天秤愛情運佳

牡羊座

總運：★★★★☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★★★

工作：★★★☆☆

整體運：

超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資 理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

金牛座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★★

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神祕，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

雙子座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。

巨蟹座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說物件內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

獅子座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

處女座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜地聽著，反駁的下場可不好受。

天秤座

總運：★★★★★

愛情：★★★★★

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣分其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

天蠍座

總運：★★★★☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

單身者面對心儀的物件，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

射手座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

摩羯座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察物件，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

水瓶座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

雙魚座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

股票 投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

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