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10月6日星座運勢 金牛忌喝酒誤事 雙子易患得患失

科技紫微網

牡羊座

計畫趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

處女座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

慾望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀。財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

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