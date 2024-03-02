台北動物園新生報到 2瀕危馬來虎從法國抵台 最快4月亮相

遠從法國Le Parc des Félins來的極度瀕危物種「馬來虎」。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園 生力軍報到，來自法國極度瀕危物種的4歲雌性馬來虎「Serikin」、「Shima」2月28日出發，經2天2夜轉機與長途飛行，昨天(3月1日)傍晚抵台，即入住動物園檢疫中心，展開1個月檢疫生活，最快4月亮相。園方說，在全球馬來虎域外保育計畫合作框架下，接手照養2嬌客，一起擔負域外族群保育重責大任。

動物園指出，目前全球參與馬來虎域外保育計畫34個機構，包含美國聖地牙哥動物園、布朗克斯動物園，以及已與台北動物園簽署保育合作備忘錄的休士頓動物園等。

園方說，2018年成為歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）一員，也是東南亞 動物園暨水族館協會（SEAZA）核心成員。在北美動物園暨水族館協會（AZA）馬來虎物種存續計畫（The Tiger Species Survival Plan）協調人居中聯繫，爭取讓台北動物園參與全球性的馬來虎族群管理計畫的機會。

台北市立動物園獸醫師觀察馬來虎在運輸籠狀況。（圖／台北市立動物園提供）

園長諶亦聰表示，經過多次線上會議討論，終於促成本次從法國Le Parc des Félins動物園移轉2隻雌性馬來虎到台北動物園，也是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會在馬來虎保育議題的首次合作。

台北市立動物園保育員和獸醫師合力穩定運輸籠，幫馬來虎秤重。（圖／台北市立動物園提供）

諶亦聰說，園方這次引入2隻馬來虎，協助維持該物種域外安全族群數量及遺傳多樣性，也串聯亞 洲既有在地衛星族群，共同加入全球馬來虎域外保育計畫。

法國「女嬌客」4歲馬來虎經過2天2夜的轉機及長途飛行，昨天傍晚順利抵達台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

動物園指出，園內目前僅存一隻老齡的孟加拉虎，參與馬來虎域外保育計畫後，也將透過解說教育活動，拉近遊客與野生動物的關係，讓大眾理解人類活動與野生動物的存續息息相關，盼翻轉物種瀕危趨勢。