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不會拋棄同伴 領航鯨在蘇格蘭路易斯島大量擱淺 逾55頭喪命

編譯盧思綸 / 即時報導
蘇格蘭西部路易斯島發現大批領航鯨擱淺，雖然立即派人手協助搶救，最後仍逾50隻不幸死亡。（Getty Images）
蘇格蘭西部路易斯島發現大批領航鯨擱淺，雖然立即派人手協助搶救，最後仍逾50隻不幸死亡。（Getty Images）

蘇格蘭西部路易斯島（Isle of Lewis）發現大批領航鯨（pilot whales）擱淺，雖然立即派人手協助搶救，最後仍逾50隻不幸死亡。

英國衛報報導，當地時間16日上午7時，路易斯島初獲通報，55頭成、幼年鯨魚擱淺海灘，隨後確認僅15頭仍奄奄一息，其餘全數死亡。

當時救援協會試圖趁退潮水位較低將其中2隻送回海裡，雖然1隻順利脫困，另1隻仍無力逃脫，之後3隻也遭遇相同情況。

下午3時30分，經獸醫、海巡隊及救援組織綜合判斷，出於人道考量，決定將少數倖存鯨魚進行安樂死。

目前仍不確定擱淺原因，據判可能和即將生產的母鯨有關係。英國潛水員海洋生物救援協會（British Divers Marine Life Rescue）表示，「領航鯨社會連結性出了名緊密，任何同伴有難都不會棄之不顧。」

蘇格蘭海洋動物擱淺專案（Scottish Marine Animal Stranding Scheme）小組將針對鯨魚進行解剖，進一步釐清擱淺成因。

領航鯨屬於海豚科，也是最常出現集體擱淺的鯨豚動物。

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