研究：全美新CEO平均55歲 企業青睞通才 想加薪多跳槽

Z世代和千禧世代經常頻繁跳槽，凸顯出員工若過於忠誠，現在可能反而成為個人生涯發展的絆腳石。圖為在佛州舉行的一場就業招聘會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示，美國新任CEO平均年齡升至55歲，企業愈來愈重視跨界通才與外部經驗，員工也因保障減少而更傾向跳槽累積職涯實力。

Nike執行長希爾30多年職涯「從實習生做到CEO 」的從一而終，在當今職場已成罕見特例。研究指出，全美新任CEO平均年齡拉高至55歲，因為董事會更青睞具備多元跨界背景的「通才」，而非長年奉獻的忠誠員工。

隨著企業打破傳統互惠契約、退休金 與工作保障縮減，現代工作者正將忠誠度轉向自身職涯，透過頻繁跳槽累積廣泛技能，以爭取未來晉升高管的門票。

據美國國家經濟研究局(NBER)4月發表的報告，2023年全美CEO的平均年齡為55歲，高於2000年的47歲。這份報告研究超過5萬個樣本，提出新CEO年齡偏高的原因，其中包括企業愈來愈傾向降低風險，偏好延攬經驗更豐富、更穩定的資深領導者，無視年輕執行長更高的潛在活力，因此曾在多家公司擔任不同職位、甚至來自不相關行業的候選人，更受青睞。

對那些渴望升官加薪的忠誠員工來說，顯然奉獻一輩子的青春歲月，已不太可能換得對等的回報。太忠誠，現在恐反而成為個人生涯發展的絆腳石。

根據這份報告，與2000年相比，最終升任一家CEO的人，平均會在其他公司工作十年左右。報告作者寫道，「我們認為這些模式支持這樣一種觀點，即未來的執行長會在不同職位、公司和行業之間不斷轉換跑道，以積累更廣泛的技能」。在美國，員工待在同一家公司的平均時間在2024年僅3.9年，是2002年以來最短。

作者指出，現代CEO最引人注目的資格之一，是他們是「通才型人力資本」，有累積多元化工作經驗，而非單純只有領導技能。這種經驗在單一公司或產業內很難取得，因此愈來愈多公司尋找有相關外部經驗的人才。

過去，企業高度重視員工忠誠度，這反映在員工留任率、缺勤率和敬業度等指標上，公司並以工作保障、加薪等福利來獎勵效忠者。但近年來，這種隱性的互惠契約已經瓦解。史丹福大學的研究人員指出，企業在組織層面變得更加精於算計、面向未來，如果獎勵員工的努力和忠誠度與企業的發展計畫無關，企業就不太可能繼續獎勵下去。

員工如今效忠的對象，也更偏向自己的職涯發展，而非單一公司。部分原因是，與50年前相比，裁員如今更為普遍，而一些對忠誠的實際獎勵變得愈來愈少，例如公司的退休金計畫。

Z世代和千禧世代經常頻繁跳槽，凸顯出員工若過於忠誠，現在可能反而成為個人生涯發展的絆腳石。圖為在賓州艾倫城舉行的一場就業招聘會。(美聯社)