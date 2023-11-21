亞馬遜推免費AI課程 「任何人都能報名」 培訓200萬人才

亞馬遜宣布已啟動人工智慧培訓計畫，將在2025年之前培訓至少200萬人。(路透)

亞馬遜 (Amazon)已啟動「人工智慧就緒」(AI Ready)的AI培訓計畫，預計在2025年底前透過免費線上課程培訓至少200萬名科技與技術人才，力抗微軟(Microsoft)、Google(谷歌)等強勁對手。

亞馬遜的數據與AI部門副總裁西瓦蘇布拉馬尼安(Swami Sivasubramanian)表示，AI「將是我們這一代遭遇的最具革命性科技，除非我們具備足夠的勞動力接受並推動AI，否則AI無法充分發揮其潛力」。

華爾街 日報(WSJ)20日報導，亞馬遜在當前科技大廠的生成式AI競爭中屈居劣勢，該公司的目標是希望弭合AI人才缺口。

亞馬遜這項「AI Ready」新計畫將在2025年之前培訓至少200萬人，課程內容涵蓋基本到進階AI技能，包括如何使用驅動ChatGPT的生成式AI技術。

亞馬遜與顧問公司「Access Partnership」針對數千名員工和組織進行的一項調查發現，將近75%的雇主供稱找不到產業亟需的AI人才，其中多數業主表示將在未來五年內部署AI。

西瓦蘇布拉馬尼安表示，亞馬遜的主要目標是將生成式AI教育民主化，員工的再培訓不僅有利於亞馬遜，也有助企業客戶。

「AI Ready」培訓課程透過亞馬遜學習網站免費提供，共有八門線上課程，針對生成式AI，對象瞄準科技業及相關產業人才，且不限亞馬遜員工。

亞馬遜的AI培訓活動反映企業察覺AI可能改變數百萬計人類工作的情況，從房地產到經銷產業，各公司無不試驗生成式AI協助各項業務，包括擬定行銷策略、撰寫程式碼到人資事務等。

企業的職業訓練計畫仍處於初期階段，高階主管正試圖釐清AI將取代哪些職務，以及AI將強化那些角色。