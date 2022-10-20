因應房租上漲 租屋族的七種最佳兼差工作

對於生活開銷必須精打細算的租屋民眾來說，因應房租不斷上漲，擔任共乘服務(Rideshare)司機是最佳兼差的工作之一。路透

萬物齊漲期間，越來越多民眾設法開源。GOBankingRates理財網站日前對租屋族進行問卷調查，結果發現18%受訪者為了因應一路走高的房租，已經開始在原本的工作之外從事副業。

GOBankingRates報導，租屋族能夠透過兼差賺多少錢，取決於個人技能的條件。不管擔任優步(Uber)、Lyft司機，或者代客採購，還是發揮熟知社群網站 技術竅門的專長，都有獲得外快的賺錢空間。報導指出，對於生活開銷必須精打細算的租屋民眾來說，因應房租不斷上漲的七項最佳兼差工作包括：

＊擔任共乘服務(Rideshare)司機

優步、Lyft等共乘服務公司讓運輸業帶來重大革新，根據求職資訊網站Indeed統計，優步司機平均年收入大約2萬8554元。擔任共乘服務司機的收入多寡，依照工作方式與頻率而有不同。叫車高峰時段的「定價上浮」(surge pricing)機制，讓司機可以增加收入。如今共乘服務司機的工作彈性空間進一步提高，可以從事「優步餐點外送」(Uber Eats)或其他餐點外送服務。

對於駕駛紀錄欠佳，或者對於開車載客興趣缺缺的民眾，或許可以考慮為零售業者或服務業者擔任行銷研究環節當中的「神秘購物客」。一般來說，擔任「神秘購物客」並不需要具備特定資格，時薪約為23元，可以自行選擇指派任務。

＊遛狗保母(Dog Walker)

對於喜歡寵物的民眾來說，為小狗當保母是一項可以獲得樂趣的工作，跟小狗一起玩耍還能獲得酬勞。薪水高低則以居住地點而有不同，自己打工或透過仲介公司接案，酬勞價碼也不一樣。薪水網站「薪水排行榜」(PayScale)網站指出，幫人遛狗時薪約15.17元，但各州價格略有差別。

GOBankingRates報導指出，遛狗保母一旦在客戶之間建立良好口碑，擁有固定客源基礎，事業前途不可限量。值得注意的是，遛狗保母通常不管晴天雨天都要工作，擔任這份工作需要一定的體力，萬一小狗遇到松鼠時追著跑，才有力氣跟上。

＊家教(Tutor)

精通某種外國語言或數學程度特別高的民眾，都可以把個人專長做為生財之道。望子成龍望女成鳳的父母，常常願意花大錢為孩子聘請家教，「薪水排行榜」網站統計顯示，家教平均時薪為18元，但市場需求高或極為特殊的特定專長，時薪價格則高出許多。

＊個人助理(Personal Assistant)

組織能力強、擅長規畫行程且懂得揣摩客戶心理的民眾，擔任個人助理是賺外快的不錯選擇。就業網站ZipRecruiter統計數據顯示，個人助理每周大約可賺795元，或者平均時薪20元。個人助理工作方式可以遠距上班或面對面工作，可能需要具備各式各樣技能，才足以因應客戶的需求。

＊社群媒體 經理(Social Media Manager)

越來越多企業希望爭取新世代消費者，社群媒體的經營成了重點發展項目。熟諳社群網站運作的民眾，可以以兼差形式擔任社群媒體經理，時薪大約21.25元，通常附帶健保、退休福利等。求職資訊網站Indeed統計，社群媒體經理在美國地區的平均起薪為時薪21.35元，可以遠距上班。

＊帶小孩的保母(Babysitter)、看房子的保母(House Sitter)或寵物保母(Pet Sitter)

喜歡照顧孩子、照顧寵物或幫別人看管房子的民眾，不管看小孩、看房子或照顧寵物，賺取時薪約在10元至20元之間，價格高低因居住地點、工作內容而有不同。能夠受到客戶信賴是擔任保母不可或缺的特質，對孩子及對寵物也要有愛心及耐心。