巴西披薩日 文化與經濟共熱

每年7月10日是巴西的「披薩日」，這道源自義大利的料理在巴西早已不只是美食，更是家庭聚會與社交文化的象徵。(中央社)

每年7月10日是巴西 的「披薩日」，這道源自義大利 的美食早已深深融入當地社會文化，全國平均每2小時就有1家新披薩店開張，成為巴西人生活、社交與經濟活力的共同象徵 。

披薩的歷史故事與傳說，可追溯至古羅馬時期，最初類似佛卡夏（Focaccia），直到1889年義大利王后瑪格麗特（Margherita）訪問拿坡里，才誕生了以番茄、乳酪與羅勒為主的經典「瑪格麗特披薩」。隨著義大利移民浪潮，披薩跨越大西洋，於1910年傳入巴西，並在聖保羅落地生根。

巴西人對披薩的熱情不僅表現在口味創新上，更反映在產業規模。根據巴西披薩店協會（Apubra）統計，2026年前5個月，全國新開近2000家披薩店，平均每2小時就有1家新店誕生，顯示市場持續擴張。

聖保羅仍是巴西披薩業重鎮，但米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖卡塔里納（Santa Catarina）及里約熱內盧等地也快速跟進，形成全國性的消費熱潮。

巴西披薩與拿坡里個人份量的圓餅不同，巴西披薩通常大份、適合多人分享，象徵家庭與朋友聚會的社交場合。口味上更是五花八門，從「葡萄牙 式」到「雞肉加 Catupiry起司」，再到「4種乳酪」與甜味披薩，皆展現巴西人的創意與文化包容性。

協會指出，巴西人每天生產380萬個披薩，其中以香腸口味最受青睞。專家指出，優質麵粉、適度發酵與高溫烘烤仍是好披薩的關鍵，但在巴西，披薩早已超越料理本身，成為文化認同與經濟活力的象徵。

披薩日不僅是美食慶典，更是巴西社會多元融合的縮影。從義大利移民的傳承，到現代創新的演繹，在一片片熱騰騰的餅皮之間，披薩在巴西的故事仍在持續書寫。