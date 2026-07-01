歐洲人想裝冷氣 從鄰居到政府都得點頭 還可能打官司

法國大部分地區6月22日遭熱浪侵襲，巴黎民眾在艾菲爾鐵塔旁的特羅卡德羅噴泉中消暑。(路透)

歐洲人長期排斥空調，認為噪音大、破壞建築文化遺產，而且最重要的是，只要夏季仍然溫和，就沒有必要安裝。他們也擔心，大規模採用這種耗能設備，會削弱歐洲在對抗氣候變遷 方面的領導地位。然而，歐洲大陸的氣溫升高速度比全球其他地區都快，這種抗拒正逐漸與現實發生衝突。

華爾街日報6月30日報導，多年來屢創新高的熱浪 ，讓歐洲的醫療體系和經濟承受壓力。西歐數千所少有安裝空調的學校，在最近一波熱浪期間紛紛停課，迫使許多家長留在家中。企業停業、工廠減產、鐵路停駛。荷蘭國際集團（ING）經濟學家表示，這波熱浪「讓人想起新冠疫情封鎖時期」，空調也成為歐洲各國政壇焦點。

歐洲的基礎設施與建築設計之初，氣候遠比現在涼爽，鐵路、電網及許多建築都不是為了承受極端高溫而設計。大部分住宅與公共機構都沒有安裝空調，夏季熱浪經常造成數以萬計的人死亡，遠高於美國。科學家表示，這種差異部分源於缺乏空調。

歐洲各地政府一直試圖避免大規模使用空調，認為副作用相當大，例如設備昂貴、耗能，且會將熱氣排放到街道，使城市更加炎熱。在人口密集的都市社區中，空調壓縮機持續不斷的嗡嗡聲也會困擾居民。儘管歐洲是全球升溫最快的大陸，基礎設施正以比官員與科學家幾年前預期更快的速度受到考驗，倫敦、巴黎與柏林等大都市仍未把安裝空調列為降低極端高溫威脅的優先對策。

根據聯合國官方氣候科學機構「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）的說法，各地政府主推的降溫措施，降低極端高溫威脅的效果遠不如空調。當高溫持續不退時，機械通風或遮陽等措施並不起作用。最近一波熱浪期間，各地沒有空調的醫院與安養機構宛如烤箱。夜間約攝氏29度的高溫，也導致建築物無法在日出前降溫，隨後又再次受到烈日炙烤。

最近一波熱浪，讓政府對空調的抗拒態度有所軟化，但也有人擔心，空調普及將使歐洲人忽視全球暖化帶來的後果。此外，歐洲部分城市公寓安裝空調必須獲得整棟建築住戶同意，地方政府也有權審核，以確保空調系統符合建築規範、噪音法規及城市能源目標。

以巴黎為例，住戶除了必須取得鄰居同意外，如果空調設備從街上可見，地方政府也可能因其破壞標誌性的奧斯曼式（Haussmannian）石灰岩建築外觀而不予核准。根據法國法律，如果空調白天噪音超過5分貝、夜間超過3分貝，大約相當於微風吹拂的聲音，公寓管理組織即可拒絕安裝。隨著居民愈來愈希望安裝空調抵禦高溫，圍繞空調的法律糾紛也愈來愈多。

32歲的富納羅（Luca Funaro）是罕見遺傳疾病患者，仰賴輪椅生活，並靠呼吸器維生。因鄰居以噪音太大為由反對他安裝空調，雙方官司已持續兩年。然而，面對近日破紀錄熱浪，他仍只能在沒有空調的公寓裡苦撐，「通常熱一兩天就結束了。這一次卻整整持續了一個星期。」