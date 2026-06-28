英國百歲人瑞長壽秘訣：喝紅茶、麵包、每天抽20支菸 家人也傻眼

抽菸示意圖。(本報資料照片)

紐約郵報報導，英國一名新晉百歲人瑞公開長壽祕訣，十分出人意料。她每天喝大量紅茶、愛吃塗上厚厚奶油與柑橘醬的麵包，而且多年來菸不離手，每天至少20支。

英國婦人漢姆（Margaret Ham）27日迎來100歲生日。她雖然高齡又長年抽菸，仍獨自生活，能在家中蹣跚走動、處理日常事務，生活大致能夠自理。

47歲孫女馬修斯（Rachael Matthews）表示，外祖母年輕時就是老菸槍，多年來即使面對各種健康警告，也從未打算戒菸。她說，漢姆每天大約抽20至40根菸，「她從來沒停過，短期內也不會停。」

除了抽菸，漢姆每天還會喝大量約克夏紅茶（Yorkshire Tea），而且不喝半脫脂牛奶 ，要配乳脂含量高的金瓶蓋牛奶。

孫女還說，漢姆「喜歡濃的東西」，吃麵包要抹上厚厚奶油和柑橘醬（marmalade），奶油厚度甚至要有大約1英寸（近3公分）。孫女對這些日常習慣也感到傻眼，直言那一代人「就是不一樣」。

不過，漢姆雖然長年抽菸，平時其實不太喝酒。

孫女提到，儘管漢姆十分長壽，但諷刺的是自己的母親、漢姆的女兒，過去曾嘗試展開健康生活，卻不幸在52歲離世。當時漢姆說，自己還是會照原本的方式過下去。

漢姆1926年出生在英國布里斯托（Bristol），童年經歷第二次世界大戰。孫女轉述，漢姆家當年的防空洞是整排房子中最深、最大的之一，鄰居都很羨慕。

漢姆也記得，曾親眼看見一架轟炸機低空飛過，並墜毀在住家附近，場面相當驚恐。

漢姆約18歲時加入1939年成立的婦女輔助空軍（Women’s Auxiliary Air Force，WAAF），服役2年後搬到基爾伯恩（Kilburn），在當地遇見後來的丈夫，並育有2名子女。她的家人後來定居在貝辛斯托克（Basingstoke）。