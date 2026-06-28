我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談藝／模仿貓王比賽 密西西比男孩致敬家鄉傳奇

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

英國百歲人瑞長壽秘訣：喝紅茶、麵包、每天抽20支菸 家人也傻眼

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
抽菸示意圖。(本報資料照片)
抽菸示意圖。(本報資料照片)

紐約郵報報導，英國一名新晉百歲人瑞公開長壽祕訣，十分出人意料。她每天喝大量紅茶、愛吃塗上厚厚奶油與柑橘醬的麵包，而且多年來菸不離手，每天至少20支。

英國婦人漢姆（Margaret Ham）27日迎來100歲生日。她雖然高齡又長年抽菸，仍獨自生活，能在家中蹣跚走動、處理日常事務，生活大致能夠自理。

47歲孫女馬修斯（Rachael Matthews）表示，外祖母年輕時就是老菸槍，多年來即使面對各種健康警告，也從未打算戒菸。她說，漢姆每天大約抽20至40根菸，「她從來沒停過，短期內也不會停。」

除了抽菸，漢姆每天還會喝大量約克夏紅茶（Yorkshire Tea），而且不喝半脫脂牛奶，要配乳脂含量高的金瓶蓋牛奶。

孫女還說，漢姆「喜歡濃的東西」，吃麵包要抹上厚厚奶油和柑橘醬（marmalade），奶油厚度甚至要有大約1英寸（近3公分）。孫女對這些日常習慣也感到傻眼，直言那一代人「就是不一樣」。

不過，漢姆雖然長年抽菸，平時其實不太喝酒。

孫女提到，儘管漢姆十分長壽，但諷刺的是自己的母親、漢姆的女兒，過去曾嘗試展開健康生活，卻不幸在52歲離世。當時漢姆說，自己還是會照原本的方式過下去。

漢姆1926年出生在英國布里斯托（Bristol），童年經歷第二次世界大戰。孫女轉述，漢姆家當年的防空洞是整排房子中最深、最大的之一，鄰居都很羨慕。

漢姆也記得，曾親眼看見一架轟炸機低空飛過，並墜毀在住家附近，場面相當驚恐。

漢姆約18歲時加入1939年成立的婦女輔助空軍（Women’s Auxiliary Air Force，WAAF），服役2年後搬到基爾伯恩（Kilburn），在當地遇見後來的丈夫，並育有2名子女。她的家人後來定居在貝辛斯托克（Basingstoke）。

精華 FAQ

  • 漢姆每天喝大量約克夏紅茶，喝奶偏好全脂牛奶，麵包則要抹上厚厚奶油和柑橘醬；多年來她也幾乎菸不離手，抽菸量常達二十到四十支。

  • 雖已滿一百歲，漢姆仍住在自己家中，能在屋內慢慢走動並處理日常事務，整體生活大致能自理，顯示身體狀況仍維持得相當不錯。

  • 孫女對祖母的作息與飲食很訝異，認為那一代人真的不同；更諷刺的是，漢姆曾想過健康生活的女兒反而在52歲時過世。

牛奶

上一則

美軍連續第2天攻擊伊朗 商船仍繼續穿越海峽

延伸閱讀

憶喝茶抽菸的父親(下)

憶喝茶抽菸的父親(下)
52年老菸槍 因戒菸揪出大腸癌

52年老菸槍 因戒菸揪出大腸癌
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住
憶喝茶抽菸的父親(上)

憶喝茶抽菸的父親(上)

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...