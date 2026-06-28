英國百歲人瑞長壽秘訣：喝紅茶、麵包、每天抽20支菸 家人也傻眼
紐約郵報報導，英國一名新晉百歲人瑞公開長壽祕訣，十分出人意料。她每天喝大量紅茶、愛吃塗上厚厚奶油與柑橘醬的麵包，而且多年來菸不離手，每天至少20支。
英國婦人漢姆（Margaret Ham）27日迎來100歲生日。她雖然高齡又長年抽菸，仍獨自生活，能在家中蹣跚走動、處理日常事務，生活大致能夠自理。
47歲孫女馬修斯（Rachael Matthews）表示，外祖母年輕時就是老菸槍，多年來即使面對各種健康警告，也從未打算戒菸。她說，漢姆每天大約抽20至40根菸，「她從來沒停過，短期內也不會停。」
除了抽菸，漢姆每天還會喝大量約克夏紅茶（Yorkshire Tea），而且不喝半脫脂牛奶，要配乳脂含量高的金瓶蓋牛奶。
孫女還說，漢姆「喜歡濃的東西」，吃麵包要抹上厚厚奶油和柑橘醬（marmalade），奶油厚度甚至要有大約1英寸（近3公分）。孫女對這些日常習慣也感到傻眼，直言那一代人「就是不一樣」。
不過，漢姆雖然長年抽菸，平時其實不太喝酒。
孫女提到，儘管漢姆十分長壽，但諷刺的是自己的母親、漢姆的女兒，過去曾嘗試展開健康生活，卻不幸在52歲離世。當時漢姆說，自己還是會照原本的方式過下去。
漢姆1926年出生在英國布里斯托（Bristol），童年經歷第二次世界大戰。孫女轉述，漢姆家當年的防空洞是整排房子中最深、最大的之一，鄰居都很羨慕。
漢姆也記得，曾親眼看見一架轟炸機低空飛過，並墜毀在住家附近，場面相當驚恐。
漢姆約18歲時加入1939年成立的婦女輔助空軍（Women’s Auxiliary Air Force，WAAF），服役2年後搬到基爾伯恩（Kilburn），在當地遇見後來的丈夫，並育有2名子女。她的家人後來定居在貝辛斯托克（Basingstoke）。
漢姆每天喝大量約克夏紅茶，喝奶偏好全脂牛奶，麵包則要抹上厚厚奶油和柑橘醬；多年來她也幾乎菸不離手，抽菸量常達二十到四十支。 雖已滿一百歲，漢姆仍住在自己家中，能在屋內慢慢走動並處理日常事務，整體生活大致能自理，顯示身體狀況仍維持得相當不錯。 孫女對祖母的作息與飲食很訝異，認為那一代人真的不同；更諷刺的是，漢姆曾想過健康生活的女兒反而在52歲時過世。
精華 FAQ
漢姆每天喝大量約克夏紅茶，喝奶偏好全脂牛奶，麵包則要抹上厚厚奶油和柑橘醬；多年來她也幾乎菸不離手，抽菸量常達二十到四十支。
雖已滿一百歲，漢姆仍住在自己家中，能在屋內慢慢走動並處理日常事務，整體生活大致能自理，顯示身體狀況仍維持得相當不錯。
孫女對祖母的作息與飲食很訝異，認為那一代人真的不同；更諷刺的是，漢姆曾想過健康生活的女兒反而在52歲時過世。
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