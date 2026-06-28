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芬蘭不夜天 赫爾辛基仲夏篝火舞動最長白晝 伴侶島湧人潮

中央社
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芬蘭仲夏節的重頭戲是在赫爾辛基西郊的伴侶島海濱點燃巨大的篝火，相傳火光能驅趕惡靈...
芬蘭仲夏節的重頭戲是在赫爾辛基西郊的伴侶島海濱點燃巨大的篝火，相傳火光能驅趕惡靈並祈求來年豐收。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

芬蘭赫爾辛基仲夏節前夜，伴侶島以海濱篝火、民俗表演與傳統文化活動迎來人潮，成為感受日不落白夜與仲夏魔法的熱門地點。

多數芬蘭人在仲夏節離開首都前往湖畔木屋，市中心宛如空城。位於赫爾辛基西郊的伴侶島湧入大量人潮，人們穿梭在近90棟百年木造建築間，在日不落的森林白夜裡點燃篝火、體驗傳說中的「仲夏魔法」。

每年仲夏節前夜，這座平時免費開放的森林島嶼，就會變身戶外大型慶典場地，民俗音樂響徹雲霄，還能從下午持續歡樂跳舞至凌晨。

伴侶島（Seurasaari）是著名的戶外博物館，自1909年起，陸續從全國各地搬遷傳統木造農舍、莊園與教堂至島上，宛如上世紀傳統農村的縮影。

芬蘭赫爾辛基伴侶島在仲夏節前夜化身大型戶外慶典，民眾在白夜森林中隨著民俗音樂歡樂...
芬蘭赫爾辛基伴侶島在仲夏節前夜化身大型戶外慶典，民眾在白夜森林中隨著民俗音樂歡樂共舞。(中央社)

伴侶島基金會社群統籌漢瑪萊南（Anna Hamalainen）說，「市區的人們今晚不是在小木屋，就是全都到島上來了。」

芬蘭伴侶島的仲夏節慶典中，遊客能近距離觀賞傳統編織工藝，感受昔日農村生活氛圍。(...
芬蘭伴侶島的仲夏節慶典中，遊客能近距離觀賞傳統編織工藝，感受昔日農村生活氛圍。(中央社)

遊客不僅能在森林與海濱體驗傳統的帳篷桑拿，還能觀賞工匠製作鐵器與自行編織花環。

芬蘭仲夏節現場展示多項傳統技藝，工匠在森林中揮汗鍛造鐵器，生動重現上世紀的農家日...
芬蘭仲夏節現場展示多項傳統技藝，工匠在森林中揮汗鍛造鐵器，生動重現上世紀的農家日常。(中央社)

太陽幾乎不落下，午夜時分籠罩朦朧的白夜，點燃海濱篝火是芬蘭仲夏節的重頭戲。

主篝火在島岸外的礁岩上點燃，數千名遊客聚在岸邊遠眺，也有人駕船泊在旁，隔水望著沖天火光。

這項習俗源於芬蘭東部，芬蘭沿海及奧蘭群島（Aland）一帶習慣立起裝飾花草的「仲夏柱」，伴侶島則始終保留點燃巨大篝火的傳統。漢瑪萊南解釋，傳說點燃篝火能驅趕惡靈，並祈求來年的豐收與好運。

伴侶島基金會社群統籌漢瑪萊南穿戴傳統服飾，參與這場融合自然與文化的仲夏盛典。(中...
伴侶島基金會社群統籌漢瑪萊南穿戴傳統服飾，參與這場融合自然與文化的仲夏盛典。(中央社)

漢瑪萊南期盼遊客都能在此感受道地的傳統文化，她表示，伴侶島的氛圍與市中心大相逕庭，這裡有海洋與森林，現在又是芬蘭日照最長的日子，「空氣中瀰漫著神奇的仲夏氛圍」。

這場仲夏慶典自1954年開辦，目前由伴侶島基金會主辦。今年適逢基金會成立70周年，這項慶典也成為推廣芬蘭傳統文化與維護戶外博物館的核心活動。

同時擔任點燃篝火的漢瑪萊南直言，親眼看見巨大的篝火在海濱燃起，依然能感受到一股強大的力量，無可言喻。

精華 FAQ

  • 因為多數芬蘭人會離開市區去湖畔木屋，市中心近乎空城，伴侶島則以篝火、音樂、舞蹈與傳統展演，成為最熱鬧的仲夏慶典場地。

  • 伴侶島是免費開放的戶外博物館，自1909年起陸續搬遷全國各地的傳統木造農舍、莊園與教堂，島上約有九十棟建築，呈現昔日農村風貌。

  • 這項習俗源於芬蘭東部，傳說點火可驅趕惡靈，並祈求來年豐收與好運。對許多人來說，親見海濱巨焰升起，是最具力量的仲夏時刻。

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