芬蘭不夜天 赫爾辛基仲夏篝火舞動最長白晝 伴侶島湧人潮
芬蘭赫爾辛基仲夏節前夜，伴侶島以海濱篝火、民俗表演與傳統文化活動迎來人潮，成為感受日不落白夜與仲夏魔法的熱門地點。
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芬蘭赫爾辛基仲夏節前夜，伴侶島以海濱篝火、民俗表演與傳統文化活動迎來人潮，成為感受日不落白夜與仲夏魔法的熱門地點。
多數芬蘭人在仲夏節離開首都前往湖畔木屋，市中心宛如空城。位於赫爾辛基西郊的伴侶島湧入大量人潮，人們穿梭在近90棟百年木造建築間，在日不落的森林白夜裡點燃篝火、體驗傳說中的「仲夏魔法」。
每年仲夏節前夜，這座平時免費開放的森林島嶼，就會變身戶外大型慶典場地，民俗音樂響徹雲霄，還能從下午持續歡樂跳舞至凌晨。
伴侶島（Seurasaari）是著名的戶外博物館，自1909年起，陸續從全國各地搬遷傳統木造農舍、莊園與教堂至島上，宛如上世紀傳統農村的縮影。
伴侶島基金會社群統籌漢瑪萊南（Anna Hamalainen）說，「市區的人們今晚不是在小木屋，就是全都到島上來了。」
遊客不僅能在森林與海濱體驗傳統的帳篷桑拿，還能觀賞工匠製作鐵器與自行編織花環。
太陽幾乎不落下，午夜時分籠罩朦朧的白夜，點燃海濱篝火是芬蘭仲夏節的重頭戲。
主篝火在島岸外的礁岩上點燃，數千名遊客聚在岸邊遠眺，也有人駕船泊在旁，隔水望著沖天火光。
這項習俗源於芬蘭東部，芬蘭沿海及奧蘭群島（Aland）一帶習慣立起裝飾花草的「仲夏柱」，伴侶島則始終保留點燃巨大篝火的傳統。漢瑪萊南解釋，傳說點燃篝火能驅趕惡靈，並祈求來年的豐收與好運。
漢瑪萊南期盼遊客都能在此感受道地的傳統文化，她表示，伴侶島的氛圍與市中心大相逕庭，這裡有海洋與森林，現在又是芬蘭日照最長的日子，「空氣中瀰漫著神奇的仲夏氛圍」。
這場仲夏慶典自1954年開辦，目前由伴侶島基金會主辦。今年適逢基金會成立70周年，這項慶典也成為推廣芬蘭傳統文化與維護戶外博物館的核心活動。
同時擔任點燃篝火的漢瑪萊南直言，親眼看見巨大的篝火在海濱燃起，依然能感受到一股強大的力量，無可言喻。
因為多數芬蘭人會離開市區去湖畔木屋，市中心近乎空城，伴侶島則以篝火、音樂、舞蹈與傳統展演，成為最熱鬧的仲夏慶典場地。 伴侶島是免費開放的戶外博物館，自1909年起陸續搬遷全國各地的傳統木造農舍、莊園與教堂，島上約有九十棟建築，呈現昔日農村風貌。 這項習俗源於芬蘭東部，傳說點火可驅趕惡靈，並祈求來年豐收與好運。對許多人來說，親見海濱巨焰升起，是最具力量的仲夏時刻。
精華 FAQ
因為多數芬蘭人會離開市區去湖畔木屋，市中心近乎空城，伴侶島則以篝火、音樂、舞蹈與傳統展演，成為最熱鬧的仲夏慶典場地。
伴侶島是免費開放的戶外博物館，自1909年起陸續搬遷全國各地的傳統木造農舍、莊園與教堂，島上約有九十棟建築，呈現昔日農村風貌。
這項習俗源於芬蘭東部，傳說點火可驅趕惡靈，並祈求來年豐收與好運。對許多人來說，親見海濱巨焰升起，是最具力量的仲夏時刻。
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