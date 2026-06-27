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遊捷克化身騎士、貴婦 「五瓣玫瑰花節」重現文藝復興輝煌

中央社
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第38屆「五瓣玫瑰花節」於6月19日至21日在有「童話小鎮」美譽的捷克庫倫洛夫舉...
第38屆「五瓣玫瑰花節」於6月19日至21日在有「童話小鎮」美譽的捷克庫倫洛夫舉行，700人身著華麗的哥德與文藝復興時期服飾穿梭巷弄。（中央社）

一年一度的「五瓣玫瑰花節」在捷克庫倫洛夫盛大登場，全鎮居民與遊客紛紛換上華麗古裝，化身為騎士、貴婦、紳士、民俗樂手、宮廷弄臣等，重現16世紀文藝復興時期的輝煌歲月。

第38屆「五瓣玫瑰花節」（Five-Petalled Rose Festival）於6月19日至21日在有「童話小鎮」美譽的庫倫洛夫（Český Krumlov）舉行，為期三天的慶典吸引了約2萬名國內外遊客湧入。

五瓣玫瑰花節的歷史背景可追溯至1586年，當時羅森堡家族（Rosenberg）的繼承人茲林斯基（Jan Zrinsky）在庫倫洛夫舉辦盛大的20歲生日慶典。羅森堡家族以五瓣紅玫瑰作為家徽，節慶因而以此為名。

為重現昔日榮景，主辦單位推出超過150場精采演出，包含中世紀樂團演奏、激烈刺激的擊劍對決，以及逗趣的弄臣雜耍等。

慶典最吸睛的活動之一，莫過於「文藝復興歷史遊行」。700人身著華麗的哥德與文藝復興時期服飾穿梭巷弄，場面壯觀。主辦方也延續傳統，凡身著歷史古裝的遊客均可免費入場。

捷克民眾Tereza表示，她身上這一襲文藝復興的古裝耗時50小時手工縫製。「在這個美麗的歷史小鎮上看到許多古裝，真的很棒，而且很高興能知道其他人也和我一樣，這麼在乎歷史服飾與歷史。」

捷克民眾Petr熱情介紹自己的裝扮：「我今天穿的是14世紀初期的時尚服飾。那個時期庫倫洛夫由彼得一世（Peter I of Rosenberg）統治。」

談到節慶的悠久歷史，Petr表示，五瓣玫瑰花節的核心意義，是為了向在13至17世紀期間統治庫倫洛夫與南波希米亞地區的「羅森堡家族」致敬，特別是羅森堡家族的最後兩位統治者威廉（William of Rosenberg）和沃克（Peter Vok）。節慶期間，可以看到很多演員盛裝扮演他們，讓那段傳奇歷史活生生地重現在現代人眼前。

作為庫倫洛夫的居民，Petr表示，他已連續15年參與這項盛會。他觀察到，每年這個時候小鎮湧入很多人潮，比平時更加熱鬧。

除了文藝復興歷史遊行，入夜後還有神祕的「火炬遊行」登場。身穿歷史服飾的隊伍，伴隨著鼓聲與歡呼聲下，手持火炬緩緩前行，將古城街道照亮；伏爾塔瓦河上更安排木筏巡航與施放煙火。

一年一度的「五瓣玫瑰花節」19日至21日在捷克庫倫洛夫盛大登場，入夜後有「火炬遊...
一年一度的「五瓣玫瑰花節」19日至21日在捷克庫倫洛夫盛大登場，入夜後有「火炬遊行」，身穿歷史服飾的隊伍手持火炬，伴隨著鼓聲與歡呼聲緩緩前行，將古城街道照亮。（中央社）

一年一度的「五瓣玫瑰花節」19日至21日在捷克庫倫洛夫盛大登場，全鎮居民與遊客紛...
一年一度的「五瓣玫瑰花節」19日至21日在捷克庫倫洛夫盛大登場，全鎮居民與遊客紛紛換上華麗古裝，化身騎士、貴婦、紳士、民俗樂手、宮廷弄臣等，重現16世紀文藝復興時期的輝煌歲月。（中央社）

精華 FAQ

  • 這項慶典在有「童話小鎮」之稱的庫倫洛夫舉行，為期三天，活動期間吸引約兩萬名國內外遊客湧入，讓小鎮比平時更加熱鬧。

  • 節慶可追溯至1586年，源於羅森堡家族繼承人在庫倫洛夫舉辦20歲生日慶典，並以家徽的五瓣紅玫瑰命名，象徵向家族致敬。

  • 現場安排超過150場演出，包括中世紀樂團、擊劍對決與弄臣雜耍；另有700人參與歷史遊行，夜晚還有火炬遊行、木筏巡航與煙火。

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