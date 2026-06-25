穿墨西哥綠球衣暴紅 小鴨「梅林」成世界盃人氣王 行程滿檔
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在墨西哥最大電視台結束忙碌的早晨後，「梅林（Merlin）」下午現身接受採訪。牠的行程一路滿到深夜，因為牠還得前往墨西哥市世界盃球迷嘉年華（Fan Fest），與數以千計的粉絲見面。
不過，梅林並不是足球明星，而是1隻2歲大的鴨子。牠穿著墨西哥國家隊綠色球衣與主人一起上街的影片在網路瘋傳，迅速擄獲數百萬墨國民眾的心。
如今牠已成為網路人氣王。國際足球總會（FIFA）稱牠為墨西哥的「大使」；墨國國家隊也在社群平台分享1張梅林飛越瓜達拉哈拉體育場（Guadalajara Stadium）的合成照片，當時墨西哥隊正迎戰南韓，進行本屆世界盃的第2場比賽。
梅林的球衣背號是12號，象徵足球迷被稱為球隊「第12人」的傳統，也成為牠辨識度最高的標誌。
現在墨國的烘焙坊紛紛推出梅林造型的甜點，就連各大電視台也爭相邀請牠分享對世界盃賽事的預測。當然，牠的答案始終如一：「呱、呱、呱。」
中央社引述法新社報導，梅林的主人、48歲的街頭小販葛梅茲（Karla Ivette Gomez）說：「我們完全沒想過牠會暴紅。」
「我們只是走在墨西哥市的主要大道上，突然1個女孩拍了影片，結果就紅了。」
影片畫面可見葛梅茲和兒子推著果汁攤車往前走，穿著球衣的梅林則在後面搖搖擺擺努力跟上。
葛梅茲說，梅林被FIFA稱為「大使」，「我們對此感到非常驕傲」。
因為牠穿著墨西哥國家隊綠色球衣，與主人上街的影片在網路瘋傳，吸引數百萬人關注，讓原本只是普通寵物的牠瞬間成為全國話題人物。 梅林被FIFA稱為墨西哥的「大使」，還受邀前往墨西哥市世界盃球迷嘉年華與粉絲見面，也成了國家隊社群宣傳的有趣象徵。 梅林爆紅後，烘焙坊紛紛推出牠造型甜點，各大電視台也爭相邀請牠談世界盃預測，雖然牠只會回應「呱、呱、呱」，仍持續吸引關注。
精華 FAQ
因為牠穿著墨西哥國家隊綠色球衣，與主人上街的影片在網路瘋傳，吸引數百萬人關注，讓原本只是普通寵物的牠瞬間成為全國話題人物。
梅林被FIFA稱為墨西哥的「大使」，還受邀前往墨西哥市世界盃球迷嘉年華與粉絲見面，也成了國家隊社群宣傳的有趣象徵。
梅林爆紅後，烘焙坊紛紛推出牠造型甜點，各大電視台也爭相邀請牠談世界盃預測，雖然牠只會回應「呱、呱、呱」，仍持續吸引關注。
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