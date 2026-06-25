穿墨西哥綠球衣暴紅 小鴨「梅林」成世界盃人氣王 行程滿檔

名為「梅林」的2歲小鴨在世界盃期間暴紅。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 墨西哥鴨子梅林穿國家隊球衣意外爆紅。

墨西哥鴨子梅林穿國家隊球衣意外爆紅。 重點二： 牠受FIFA稱為墨西哥大使，成為球迷寵兒。

牠受FIFA稱為墨西哥大使，成為球迷寵兒。 重點三：烘焙坊推梅林甜點，媒體也搶邀牠預測賽事。

在墨西哥 最大電視台結束忙碌的早晨後，「梅林（Merlin）」下午現身接受採訪。牠的行程一路滿到深夜，因為牠還得前往墨西哥市世界盃 球迷嘉年華（Fan Fest），與數以千計的粉絲見面。

不過，梅林並不是足球明星，而是1隻2歲大的鴨子。牠穿著墨西哥國家隊綠色球衣與主人一起上街的影片在網路瘋傳，迅速擄獲數百萬墨國民眾的心。

如今牠已成為網路人氣王。國際足球總會（FIFA）稱牠為墨西哥的「大使」；墨國國家隊也在社群平台分享1張梅林飛越瓜達拉哈拉體育場（Guadalajara Stadium）的合成照片，當時墨西哥隊正迎戰南韓，進行本屆世界盃的第2場比賽。

梅林的球衣背號是12號，象徵足球迷被稱為球隊「第12人」的傳統，也成為牠辨識度最高的標誌。

現在墨國的烘焙坊紛紛推出梅林造型的甜點，就連各大電視台也爭相邀請牠分享對世界盃賽事的預測。當然，牠的答案始終如一：「呱、呱、呱。」

中央社引述法新社報導，梅林的主人、48歲的街頭小販葛梅茲（Karla Ivette Gomez）說：「我們完全沒想過牠會暴紅。」

「我們只是走在墨西哥市的主要大道上，突然1個女孩拍了影片，結果就紅了。」

影片畫面可見葛梅茲和兒子推著果汁攤車往前走，穿著球衣的梅林則在後面搖搖擺擺努力跟上。

葛梅茲說，梅林被FIFA稱為「大使」，「我們對此感到非常驕傲」。

「梅林」已成為人氣王。（路透）

一隻名為「梅林」的2歲小鴨在世界盃期間暴紅。(路透)