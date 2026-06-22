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「紙箱撕成鞋」成交價飆漲3萬倍 日本光影魔術師自己也嚇到

聯合新聞網
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日本紙箱光影藝術家黑主嚴太近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅...
日本紙箱光影藝術家黑主嚴太近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅設定為100日圓。沒想到競標金額一路增加，最終以高達312萬日圓結標。（取材自黑主嚴太官方X平台）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本藝術家黑主嚴太以紙箱撕成的鞋子作品拍賣爆紅。
  • 重點二：作品起標僅一百日圓，最終竟以三百十二萬日圓成交。
  • 重點三：黑主嚴太表示天價反映的是創作理念與藝術共鳴。

一件以紙箱為素材的作品，竟創下驚人的拍賣價格！25歲的日本藝術家黑主嚴太（@Kuronushi_）近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅設定為100日圓（約台幣20元）。沒想到競標金額一路增加，最終以高達312萬日圓（約台幣61.4萬元）的驚人天價結標，等於飆漲了3.12萬倍，這金額的巨大落差在網路上引發熱烈討論。

據日媒「hotosena」報導，這件天價作品的創作手法極為純粹，完全沒有複雜工具，僅靠藝術家雙手「撕裂紙箱」製作而成。黑主嚴太巧妙利用紙箱撕開後呈現的粗糙邊緣與纖維紋理，賦予平凡素材獨特的質感。他透露，這件作品象徵著自己藝術生涯的「最初一步」，期盼藉由鞋子的意象表達出踏上全新旅程的意涵，同時這也是他首度交到顧客手中的作品。

談到這場不可思議的拍賣，黑主嚴太坦言自己也感到非常震驚。在為期一週的個展期間，會場特別架設了即時顯示拍賣狀況的螢幕，他每天看著金額不斷攀升。對於天價結標，他謙虛表示這並非單純反映物品的實際價值，而是大眾對自己的創作理念產生共鳴的結果。

天價紙箱創作的消息曝光後，立刻掀起網友熱議。不少人起初看到單純的紙箱作品還滿頭問號，但一發現作者身分便恍然大悟：「原來就是那位用紙箱和光影，投射出強尼戴普與志村健的光影魔術師！難怪能競標到這個價碼。」另有網友一針見血地指出，買家願意砸下重金，應該是十分欣賞並認同這位藝術家本身的無形價值。

日本紙箱光影藝術家黑主嚴太近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅...
日本紙箱光影藝術家黑主嚴太近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅設定為100日圓。沒想到競標金額一路增加，最終以高達312萬日圓結標。（取材自黑主嚴太官方X平台）

精華 FAQ

  • 作品原本以100日圓起標，經過一週競拍後，最終以312萬日圓成交，等於價格暴增約3.12萬倍，引發網路與藝術圈熱烈討論。

  • 他沒有使用複雜工具，而是單靠雙手撕裂紙箱創作，利用邊緣的粗糙感與纖維紋理塑造鞋子的外觀，展現把平凡素材轉化為藝術的能力。

  • 黑主嚴太坦言自己非常震驚，認為高價不只是作品本身價值，更代表大眾對他創作理念的共鳴，許多網友也認同買家是在支持藝術家的無形價值。

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