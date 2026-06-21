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巴黎聖母院考古回2000年前羅馬時期 像現代版達文西密碼

編譯周靜芝
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在聖母院外的挖掘現場，是六世紀至十世紀的墨洛溫（Merovingian）王朝與加...
在聖母院外的挖掘現場，是六世紀至十世紀的墨洛溫（Merovingian）王朝與加洛林（Carolingian）王朝時期的糧倉；往下更深且更幽暗之處，則是四、五世紀時稠密的羅馬城區。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴黎聖母院廣場下方展開世紀考古挖掘，重現兩千年城市層疊歷史。
  • 重點二：出土文物包括君士坦丁硬幣與神祕陶片，部分符號至今仍未破解。
  • 重點三：巴黎趁整修廣場植樹降溫，考古隊也盼更深入探到高盧時代遺跡。

在夏日艷陽下，遊客們排著長隊，等待登上聖母院（Notre Dame cathedral），一睹屋頂的怪獸雕像。在他們腳下13英尺深處，一支考古隊伍正朝著地底挖掘，現場彷彿穿越時空，回到兩千年前羅馬時期的巴黎。

美聯社報導，2019年，舉世震驚的一場大火，讓聖母院的尖塔轟然倒塌。這座大教堂於2024年底重新開放，如今巴黎市希望透過植樹，為大教堂前那片炎熱、光禿的廣場遮蔭。

在這座古老的城市裡，在挖掘出地底文物前，土地是不能翻動的，以免在過程中造成損害。於是聖母院前廣場的一角便成為挖掘現場，這處露天坑洞四周設有圍欄，上方架設著木製走道，距離排隊人潮僅數步之遙。

法國媒體將此一考古工程稱為「世紀挖掘」。巴黎文物保護專家阿爾滕保（Lucie Altenburg）說，能參與一項將實質上改變巴黎歷史的工作，對他們來說是個難得的機會。

在已出土的數百件文物中，包括一枚鑄有君士坦丁大帝（Emperor Constantine）肖像的四世紀硬幣，以及內側繪有連專家都尚未破解其符號的中世紀陶器碎片，宛如現代版的「達文西密碼」。

34歲的英國遊客卡特（Emily Carter）表示，這讓聖母院彷彿重獲新生。她正帶著兩個孩子排隊等候，她說，來參觀大教堂，卻發現腳下還藏著另一座城市，這更令人感動。

最初的痕跡出現在地下20英吋處，再往下13英尺，考古人員仍在挖掘過去的遺跡；有時他們能裝滿15個箱子，這些全來自數十年來從未動過的一塊土地。

歷史記憶 堆疊各個土層

歷史不在博物館裡，而是在街道之下，這是每座古城的特質。每個時代都建在上一時代的廢墟之上，讓城市的地面不斷升高；在羅馬，自公元五世紀帝國滅亡以來，地面已上升約30英尺。

雅典為2004年奧運興建地鐵時，工程引發了希臘史上規模最大的挖掘行動，出土了數萬件文物，如今這些文物便陳列在車站內。巴黎的情況亦如此，一切都源自城市的起源地：塞納河中的西堤島（Ile de la Cité）；數世紀後，聖母院便在同一片土地上拔地而起。

負責此次挖掘的考古學家科隆納（Camille Colonna）表示，1163年聖母院動工時，廣場上擠滿了中世紀房屋，僅由一條街道分隔。隨著挖掘的深入，她的團隊已抵達這些建築的地下室，也觸及了它們所代表的那段歷史。

考古學家科隆納（Camille Colonna）是聖母院考古挖掘的負責人。(美聯...
考古學家科隆納（Camille Colonna）是聖母院考古挖掘的負責人。(美聯社)

在他們腳下，是六世紀至十世紀的墨洛溫（Merovingian）王朝與加洛林（Carolingian）王朝時期的糧倉；往下更深且更幽暗之處，則是四、五世紀時稠密的羅馬城區。

二十個世紀的歷史層層堆疊在13英尺的土層中，高度約等於兩個半拿破崙疊在一起的高度。

22歲的考古系學生貝納利（Yasmine Benali）說，這裡可以看到不同的土層，有中世紀的巴黎、羅馬時期的巴黎，甚至更早的時期；讓這座城市不再像明信片那樣，而更像是一處仍在被發掘的寶藏。

挖掘巴黎寶庫 機會難得

最豐富的發現往往來自最骯髒的地方：中世紀房屋下方的深坑，那些既是廁所也是垃圾場的舊坑道。在破碎的盤子與動物骨頭之間，團隊不斷從中挖出完整的壺和杯子，這些器物雖在數世紀前被丟棄，卻依然完好無損。

考古學家布雷盧（Valentine Breloux）說，能發現完好的陶瓷非常罕見；軟質的廢棄物為它們提供了緩衝，讓它們在數世紀後能奇蹟般地完整出土。

考古學家布雷盧（Valentine Breloux，見圖）說，能發現完好的陶瓷非...
考古學家布雷盧（Valentine Breloux，見圖）說，能發現完好的陶瓷非常罕見；軟質的廢棄物為它們提供了緩衝，讓它們在數世紀後能奇蹟般地完整出土。(美聯社)

隨後出現的其他物件則讓專家感到困惑，當清理一些看似普通的中世紀陶器時，他們發現內側繪有淡紅色的字跡，一塊又一塊的碎片上都留有同樣的神祕標記。

這些符號的含義至今尚未解讀，布雷盧表示，所有從聖母院清理出的文物中，這是最令人驚嘆的。

每件出土文物離開挖掘坑後，便會運往北方的市立考古中心，科隆納稱它為「巨大的考古倉庫」，也是巴黎的寶庫。

聖母院的挖掘工程對考古學家而言，是一難得機會。法國如同其他地方，他們僅能在即將動工的建築工地進行挖掘；情況有如採石場工人最終意外發掘出恐龍遺骸般。

阿爾滕保指出，這一良機源自巴黎市政府決定美化該區域。新廣場預計將於2028年初步完工，空地上將種植160棵新樹，並設有水幕在夏季時流過石面以散熱。如今在烈日下等待的遊客，再過幾個夏天，便能在樹蔭下排隊了。舊有的地下停車場將重新開放，作為可俯瞰塞納河的遊客中心。

在此之前，聖母院考古團隊希望深入探索，超越羅馬時期至更早的時代，探尋那些賦予這座城市最初名稱的高盧人（Gauls）。阿爾滕保表示，他們希望能夠比以往任何時候都更深入地回到過去。

精華 FAQ

  • 因為這塊土地多年未被翻動，卻在大教堂重整與廣場美化前，挖出跨越兩千年的城市遺跡。考古隊可直接接觸巴黎最核心的歷史地層，機會極為罕見。

  • 包含刻有君士坦丁大帝肖像的四世紀硬幣，以及內側繪有神祕符號的中世紀陶器碎片。另有完整壺杯、碎盤與動物骨頭，顯示此地曾是生活與廢棄並存的空間。

  • 市府計畫在2028年前後完成新廣場，種植160棵樹並加設水幕降溫，舊地下停車場也將改為遊客中心。考古團隊則希望趁施工深入發掘更早的高盧時代遺跡。

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