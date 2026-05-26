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印度高溫47.6熱死人 雞蛋落地熟了

中央社新德里27日專電
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印度氣溫連續多日飆高溫，最高測得47.6度，政府敦促民眾盡量待在室內、多補充水分...
印度氣溫連續多日飆高溫，最高測得47.6度，政府敦促民眾盡量待在室內、多補充水分。圖為新德里街頭，取水飲用的民眾。(中央社)

印度氣溫連日飆高，北方邦和馬哈拉什特拉邦25日最高測得攝氏47.6度，生雞蛋打在地上，3分鐘就會轉熟，印度南部、東南部已出現高溫奪命的案例，政府敦促民眾盡量待在室內、多補充水分。

根據印度氣象局（India Meteorological Department）最新資料，印度25日除東北部、喜馬拉雅山區等地，其他地區最高溫都介於攝氏40度到43度之間，西北部、中部的最高溫，更是飆到攝氏43度到47度之間。

其中，最高溫出現在北方邦（Uttar Pradesh）的班達（Banda）和馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的布拉姆普里（Brahmpuri），均測得攝氏47.6度。

印度快報（The Indian Express）指出，光是在印度南部的泰倫加納邦（Telangana）、東南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在短短2天內，就有超過40起與中暑相關的死亡案例。

印度首都新德里昨天最高溫達攝氏43度，在高溫曝曬下，位於每棟房屋頂樓的水塔，裡面的水都被曬得滾燙，溫度甚至比存留在電熱水器裡的水還高，洗澡時若不注意，可能會被「冷水」燙到。

5月中就熱得像蒸籠的印度，路面的溫度同樣高得嚇人，民眾為求降溫潑下的水，1分鐘內就會全部蒸發，若將生雞蛋打在地上，只要3分鐘的時間就會轉熟。

由於天氣實在太熱，民眾紛紛避免在烈日下外出，平時熙熙攘攘的街頭，在日正當中之際，也顯得冷冷清清。

觀察高溫下的德里街頭，不得不外出的民眾，在路途中常停下腳步，吃支冰棒、喝杯果汁鎮熱，其中最受歡迎的莫過於現榨甘蔗汁，冰冰涼涼入口鮮甜，民眾常忍不住一口氣喝完整杯。

印度民眾庫瑪（Dhruv Kumar）在地鐵站外的甘蔗汁攤接受中央社記者採訪表示，印度人平時總習慣喝熱（奶）茶，但在大熱天裡，冰的軟性飲料，尤其是現打果汁，就是解渴的首選，他說：「喝（奶）茶當然是喝熱的，但現在熱得要命，只有冰的甘蔗汁才能真的解渴。」

高溫下的印度街頭，不得不外出的民眾，在路途中常停下腳步，吃支冰棒、喝杯果汁鎮熱。...
高溫下的印度街頭，不得不外出的民眾，在路途中常停下腳步，吃支冰棒、喝杯果汁鎮熱。圖為新德里街頭，賣現搾果汁的攤販。(中央社)

對印度人來說，在高溫下防止中暑最好的方式，就是補充水分，不論是購物中心、地鐵站，甚至路邊、樹下，都有飲水供人自由取用。這些設在戶外的飲水設施，有的是政府機關設置，有些則是商家、民眾自發性的提供，成了大熱天路上民眾的救命稻草。

在德里，裝著飲用水的暗紅色陶罐或儲水容器隨處可見，不時也能看見有人走近以自備的容器裝水，也不乏有人舀起水來就直接喝下，民眾辛赫（Abhinav Singh）受訪表示，「天氣這麼炎熱，補充水分是在戶外活動時最重要的事，很感謝政府、商家在路邊供水，讓渴得受不了的人能夠解渴。」

在高溫持續的情況下，民眾在室內為了降溫，只好長時間開著風扇、冷氣，讓印度用電量暴增，近期跳電更為頻繁，連供電穩定、有許多使館聚集的瓦桑維哈（Vasant Vihar）也難逃無電可用的窘境。

住在瓦桑維哈精華地段的駐印度使館人員麗茲（Liz）告訴中央社記者，這一週以來，天氣變得很熱，在家時得隨時開冷氣，但最近跳電頻率愈來愈高、停電時間也愈來愈久。她說：「以前瓦桑維哈幾乎不會跳電，但這個月大概1、2天就會遇到一次，過去每次停電的時間大約10到20分鐘，現在可能會停上1到2小時。」

今日印度（India Today）報導，包括德里在內，印度未來一週的高溫，仍將保持在攝氏40度以上，且短期內不會有明顯的緩解。

除了全球氣候持續暖化，今日印度指出，城市快速擴張，大片綠地被混凝土、柏油等物質取代，造成都市熱島效應，是高溫難以消去的一大關鍵；除了保護現有的植物外，也應加強綠化，不僅有助環保，更是對抗高溫的重要利器。

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