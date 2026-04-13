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非洲巨鼠嗅出柬埔寨逾100枚地雷 全球首設排雷鼠英雄雕像

聯合新聞網／綜合報導
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非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）2016年投入柬埔寨排雷任務，服役約5年期間，...
非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）2016年投入柬埔寨排雷任務，服役約5年期間，成功嗅出超過100枚地雷與其他爆裂物。(美聯社)

一隻曾在柬埔寨排雷5年、救人無數的「英雄老鼠」，如今被立像紀念。根據「BBC」報導，非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）近日在當地豎立雕像，成為全球首座專門為地雷偵測鼠打造的紀念像。

這座雕像設於暹粒，由當地藝術家以石材雕刻完成，並選在4月4日「國際地雷行動日」前後揭幕，象徵對這隻傳奇排雷鼠的致敬。

馬加瓦於2016年投入柬埔寨排雷任務，服役約5年期間，成功嗅出超過100枚地雷與其他爆裂物，並協助清理超過14.1萬平方公尺土地，約等同20座足球場面積。牠的效率也遠勝人工，一塊網球場大小的區域，僅需約20分鐘即可完成搜尋。

報導指出，馬加瓦由比利時慈善組織APOPO訓練，透過敏銳嗅覺辨識爆裂物中的化學物質，再向人員示警，由專業人員進行拆除。由於體型輕巧，不足以引爆地雷，因此相較人類更安全。該組織訓練的其他掃雷鼠，目前仍在柬埔寨服役，協助清理雷場。

馬加瓦的貢獻也獲國際肯定。牠於2020年獲頒PDSA金質獎章，被視為動物界的最高榮譽之一，且是該獎設立77年來首隻獲獎的老鼠。牠在退休後於2022年辭世，享年8歲。

不過，地雷威脅仍未完全解除。聯合國資料顯示，目前柬埔寨仍有超過100萬人生活在受地雷與未爆彈污染的土地上。APOPO柬埔寨計畫經理雷恩指出，設立雕像的目的之一，也是提醒國際社會，排雷工作尚未結束，當地目標是在2030年前成為「無雷國家」。

此外，「英雄鼠」的任務仍在持續。另一隻同樣受訓的排雷鼠「Ronin」，已於2025年刷新紀錄，自2021年以來共找出109枚地雷與15件未爆彈，超越馬加瓦過去的成績。

非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）2016年投入柬埔寨排雷任務，服役約5年期間，...
非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）2016年投入柬埔寨排雷任務，服役約5年期間，成功嗅出超過100枚地雷與其他爆裂物。(取材自Ｘ平台)

柬埔寨近日為非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）豎立雕像，紀念牠協助排雷、救人無數...
柬埔寨近日為非洲巨鼠「馬加瓦」（Magawa）豎立雕像，紀念牠協助排雷、救人無數，成為全球首座專門為地雷偵測鼠打造的紀念像。(取材自柬埔寨政府網站)

聯合國 柬埔寨

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