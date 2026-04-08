馬克宏訪韓國宴吃什麼？黑白大廚孫鍾元獻韓牛千層酥

在法國總統馬克宏 訪問韓國期間，青瓦台國賓晚宴究竟端出什麼好菜？這個令外界好奇的謎底，不由媒體揭曉，而是由主人翁韓國總統李在明 親自在擁有百萬粉絲的個人Instagram大方公開。

在這段僅52秒的短影音中，李在明揭開了由米其林雙星名廚孫鍾元掌勺的國宴神祕面紗，畫面直擊孫鍾元親自向兩國元首解說主菜「韓式牛肉 千層酥」的靈感，並於桌邊完成淋醬的關鍵瞬間，讓過去充滿距離感的頂級外交晚宴，彷彿就在觀眾眼前。

這場慶祝韓法建交140周年的盛會，不僅是馬克宏就任以來首度訪韓，更是兩國深化AI與半導體合作的重要里程碑。晚宴統籌主廚孫鍾元因《黑白大廚2》等節目聲名大噪，他同時掌管韓食與法料兩家米其林一星餐廳，實力深厚。

針對此次國事訪問，孫鍾元以「春季締結的緣分」為題，巧妙融合東西方技法，將韓式雜菜轉化為法式小塔，並把滋補的參雞湯改造成優雅的法式肉捲，充分展現橫跨國界的料理功力。

宴席的重頭戲主菜「韓式牛肉千層酥」，創意借鑑法式甜點千層酥的概念，以薄切韓牛層層堆疊烤製，由主廚親自下場服務，展現國家級的待客禮遇。結尾的甜點「烤紅薯可麗餅」則盛裝於華麗的韓國傳統螺鈿盒中驚喜亮相，搭配山茶槲寄生茶與法韓名酒。

這場結合文化與味覺的感官饗宴，透過社群影像的傳播，成功將嚴肅的外交場合轉化為極具感染力的文化外交。

韓國總統李在明夫婦。(摘自Instagram@2_jaemyung)

法國總統馬克宏夫婦。(摘自Instagram@2_jaemyung)

韓國總統李在明與法國總統馬克宏在晚宴後擁抱道別。(摘自Instagram@2_jaemyung)

▲ 影片來源：Instagram@2_jaemyung（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.