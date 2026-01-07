南韓社群「哭窮挑戰」 網友拿厚重紙鈔蓋泡麵…網路炸鍋

南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦，藉此向社會展現現金、名車、豪宅、頭等艙、名牌包。(取材自Threads)

近日南韓 社交平台Threads上出現所謂「窮困挑戰」風潮，不少網友一邊展示奢華生活場景，一邊以「窮困」「沒錢」等字眼自嘲，引發爭議。相關貼文多以名車、鈔票、豪宅、頭等艙等畫面入鏡，卻配文稱生活拮据，被質疑將貧窮當作玩笑，迅速在網路上引發討論與反彈。

綜合香港 01、紐西斯通訊社、朝鮮日報等媒體報導，部分貼文包括將法拉利車鑰匙放在拉麵與紫菜包飯旁，訴苦「今天還是只能吃這些」；或在飛機座位桌板上擺放泡麵 ，旁邊疊放高於泡麵的5萬韓元鈔票，自稱「窮困潦倒」。另有人在豪華跑車內拍照抱怨沒錢加油，或在掛滿高價藝術品的客廳中表示自己「一無所有」，引起不少網友不滿。

類似貼文亦大量出現在其他社群平台，有人曬出名牌包、香水與皮夾卻稱生活困難，或分享價值不菲的嬰兒推車、名錶、豪宅泳池畫面，卻配文訴說「窮到不行」。部分網友批評，「真正在貧困中成長的人，這種陰影和創傷一輩子都難以忘懷，那些貼文簡直是在嘲弄他們」、「貧窮不是拿來開玩笑的題材」這類發文形同嘲諷弱勢處境，也顯示對現實貧窮缺乏理解。

報導指出，不少參與者被指為醫師、律師等高收入族群，引發外界將此現象與南韓作家朴婉緖1975年作品相提並論，質疑富裕階層將貧窮當作敘事與審美工具。男團「神話」成員金烔完亦公開表態，回憶自己曾與母親住在半地下室，強調對於窮困一詞其實非常敏感，呼籲尊重那些真正生活拮据的人，「這看似是自嘲，實際上是在把他人的創傷當作用來嘲諷的道具！有些話，即便是為了搞笑，也不應該說出來」。