我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

南韓社群「哭窮挑戰」 網友拿厚重紙鈔蓋泡麵…網路炸鍋

綜合報導
南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦，藉此向社會展現現金、名車、豪宅、頭等艙、名牌包。(取材自Threads)
南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦，藉此向社會展現現金、名車、豪宅、頭等艙、名牌包。(取材自Threads)

近日南韓社交平台Threads上出現所謂「窮困挑戰」風潮，不少網友一邊展示奢華生活場景，一邊以「窮困」「沒錢」等字眼自嘲，引發爭議。相關貼文多以名車、鈔票、豪宅、頭等艙等畫面入鏡，卻配文稱生活拮据，被質疑將貧窮當作玩笑，迅速在網路上引發討論與反彈。

綜合香港01、紐西斯通訊社、朝鮮日報等媒體報導，部分貼文包括將法拉利車鑰匙放在拉麵與紫菜包飯旁，訴苦「今天還是只能吃這些」；或在飛機座位桌板上擺放泡麵，旁邊疊放高於泡麵的5萬韓元鈔票，自稱「窮困潦倒」。另有人在豪華跑車內拍照抱怨沒錢加油，或在掛滿高價藝術品的客廳中表示自己「一無所有」，引起不少網友不滿。

類似貼文亦大量出現在其他社群平台，有人曬出名牌包、香水與皮夾卻稱生活困難，或分享價值不菲的嬰兒推車、名錶、豪宅泳池畫面，卻配文訴說「窮到不行」。部分網友批評，「真正在貧困中成長的人，這種陰影和創傷一輩子都難以忘懷，那些貼文簡直是在嘲弄他們」、「貧窮不是拿來開玩笑的題材」這類發文形同嘲諷弱勢處境，也顯示對現實貧窮缺乏理解。

報導指出，不少參與者被指為醫師、律師等高收入族群，引發外界將此現象與南韓作家朴婉緖1975年作品相提並論，質疑富裕階層將貧窮當作敘事與審美工具。男團「神話」成員金烔完亦公開表態，回憶自己曾與母親住在半地下室，強調對於窮困一詞其實非常敏感，呼籲尊重那些真正生活拮据的人，「這看似是自嘲，實際上是在把他人的創傷當作用來嘲諷的道具！有些話，即便是為了搞笑，也不應該說出來」。

學者則分析，此風潮反映社會對財富與認同的過度連結，以及對弱勢困境的忽視。崇實大學社會福利學部教授許埈綬表示，「經濟快速成長的過程中，社會標準過度依賴經濟能力，促使個人透過展現財富來獲得認同。網路社群將貧窮戲劇化的行為，也反映出大眾對弱勢群體的現實困境缺乏理解。」(綜合報導)

南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦...
南韓網友近來發起「窮困挑戰」，一邊拍照呈現自己奢華的生活，一邊又配文自嘲生活貧苦，藉此向社會展現現金、名車、豪宅、頭等艙、名牌包。(取材自Threads)
韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等...
韓國網友在社群平台Threads掀起「窮困挑戰」，藉此向社會展現名車、豪宅、頭等艙、名牌包等。(取材自Threads)

泡麵 南韓 香港

上一則

布拉格博物館整修5年 古蹟模型數位亮相 150年前建築活過來

下一則

川普稱她缺支持 馬查多：委內瑞拉人民早選我當領導人

延伸閱讀

南韓四大財團隨李在明訪中 盼打通中韓經貿瓶頸

南韓四大財團隨李在明訪中 盼打通中韓經貿瓶頸
打房措施發布後…南韓首爾公寓價格連漲11周 攀19年新高

打房措施發布後…南韓首爾公寓價格連漲11周 攀19年新高
李在明訪中前對台灣問題表態：一如既往 尊重一個中國的立場

李在明訪中前對台灣問題表態：一如既往 尊重一個中國的立場
韓媒：李在明5日與習近平會談 共商民生與和平

韓媒：李在明5日與習近平會談 共商民生與和平

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火