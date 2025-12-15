日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤

日本一名父親在長女出生時決心「進化自己」，六年來減重12公斤，外貌出現驚人變化。（取材自X平台）

三寶爸愈活愈年輕？日本 一名38歲的父親分享，日前他偶然看見六年前的照片，驚覺自己的外貌大幅改變，體重減了約12公斤，皮膚狀態明顯改善，堪稱「返老還童」。他表示，當年長女的誕生成了他決心「進化自己」的最大契機，並公開了這六年來的七大改變。

38歲的優太是三個孩子的父親，今年9月他在社群平台X分享，因為偶然看到自己六年前的照片，讓他發現自身的外貌有極大程度的改變，光體重就減了約12公斤，奇蹟般的「返老還童」，連本人都相當詫異，「六年前的我有這麼胖嗎？皮膚也太差了！」

優太接受ORICON NEWS採訪時提到，當年第三個孩子、長女出生時，他有了想要改變自己的決心。優太說道，「當時第一次有了女兒，就想著等這孩子長大後，我要成為一個能讓她願意一起出門的帥氣爸爸」，遂開始自我改造計畫。

優太也列出六年來自身最大的變化，包含以下七點：減重 十公斤、持續四年每天早上在家騎飛輪、矯正視力、換掉四顆門牙、認真使用保養品、別只在UNIQLO 買衣服，以及不再去1000日圓（約6.4美元）理髮店弄頭髮等。

六年的改變也引起討論，網友驚呼「30多歲竟然愈活愈年輕」。針對回響，優太坦言對自我的肯定提升不少，「我現在38歲，即使不做整形或醫美手術，也會持續努力進行日常保養和維持整潔感」。