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真跡大方陳列 全球排第8羅馬機場像博物館 3大經營祕訣

中央社
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羅馬達文西機場內陳列許多古蹟雕像，讓旅客宛如置身博物館。(中央社)
羅馬達文西機場內陳列許多古蹟雕像，讓旅客宛如置身博物館。(中央社)

走進義大利羅馬達文西機場，古蹟雕像一字排開，宛如置身博物館。達文西機場常名列全球前十最佳機場，除具獨特藝術感，近年更致力減碳、擴大自動查驗通關等新措施，盼讓造訪這座永恆之城的旅客驚豔。

羅馬機場公司（ADR）日前邀請外媒參訪，揭密俗稱「達文西機場」的羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport），為何能在全球超過575座機場當中屢獲好評。根據英國Skytrax百大機場調查，達文西機場今年名列全球第八。

1.候機大廳 藏不少驚喜

ADR執行長特若孔內（Marco Troncone）表示，達文西機場不僅致力提升運作便利性，還要發揮獨特性，「因此要融入我們對藝術的敏感度，珍惜在這個國家、這個城市所有的藝術與美。」

羅馬古蹟眾多，達文西機場大方陳列各式真跡雕像，讓來去匆匆的旅客忍不住駐足觀看。偏愛當代藝術品的旅客，可在候機大廳發現不少驚喜，例如以揉團廢紙組成的巨型圓球，象徵大家繞著地球奔波時，難免發生跑錯登機門、訂錯旅館、選錯旅伴等烏龍。但「犯錯」也是旅行體驗一環，有時令人印象更深刻。

特若孔內表示，有些人或許覺得，把藝術品搬來機場展示有點媚俗，但他認為這是一個讓更多人接觸藝術的契機，「現在機場像轉運門，大家都想減少在此停留的時間，但我們嘗試把機場打造成目的地，成為體驗式場所，一個源自藝術的基礎設施。」

羅馬達文西機場陳列許多當代藝術品；圖為一個以揉團廢紙組合的圓球，提醒人們旅行時有...
羅馬達文西機場陳列許多當代藝術品；圖為一個以揉團廢紙組合的圓球，提醒人們旅行時有時不小心犯的失誤，反而會成為深刻的回憶。(中央社)

2.2030年 拚淨零碳排

羅馬機場首席航空官馬薩多（Ivan Massato）說：「我們在幾年前曾承諾，到2030年，所有機場直接負責的碳排放都將實現淨零，為了這一目標，我們顯然需要努力降低耗能、節省能源。」

馬薩多強調，近年羅馬機場公司在節能方面取得巨大成功，目前人均用電量已不到十年前一半，但還須努力利用再生能源發電。因此今年1月下旬，達文西機場啟用全歐最大的太陽能光電系統「太陽能農場」（Solar Farm），其最大裝置容量高達22千瓩（MW），目標是每年減少超過1萬1000噸二氧化碳排放量。

馬薩多說：「我們還將進一步擴大投資，太陽能是我們2030年淨零排放計畫中非常重要的一部分。」

達文西機場6月3日再度宣布，啟用另一「先鋒項目」（Pioneer），這套創新系統透過回收電動車廢電池，可儲存再生能源，確保在沒有陽光時，也能提供潔淨能源。

先鋒系統將700多個回收電動車電池組和模組，改造成10千瓩的電池儲能系統（BESS），此系統與「太陽能農場」相配合，成為達文西機場邁向淨零的重要發展。

羅馬達文西機場客流量極高，今年預估將突破5000萬人次；圖為機場座位隨時客滿的狀...
羅馬達文西機場客流量極高，今年預估將突破5000萬人次；圖為機場座位隨時客滿的狀況。(中央社)

3.自動通關 疏運六成

羅馬作為世界知名旅遊地，機場永遠門庭若市。馬薩多表示，去年達文西機場旅客多達4920萬人次，今年預估會超過5000萬人次，羅馬是歐洲客流量成長最多的機場之一，「去年曾創下一天多達18萬旅客人次的新紀錄，今年有可能再創巔峰。」

為了疏運龐大旅客人潮，達文西機場積極擴大「自動查驗通關」（e-Gate）系統使用範圍，從去年10月起，適用年齡從14歲降至12歲，相較米蘭機場則仍維持14歲門檻。

2019年時，達文西機場適用自動通關的國家僅八國。目前適用範圍擴大至14國，亞洲國家包括日本、新加坡、南韓等。在這14國之外，另有部分國家獲開放「離境」時可自動通關，例如中國、墨西哥、哥倫比亞、塞爾維亞等。

馬薩多表示，目前超過60%旅客經由e-Gate進出，此措施對服務品質、營運效率都產生非常重要影響。確保了航班能準時起飛，因此機場一直與邊境安全單位協調合作，在確保管控無虞下，將持續擴大e-Gate適用範圍。

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